Luis Alfredo Garavito "tenía buena conducta y era un recluso ejemplar": crece escándalo

El programa Los Informantes del Canal Caracol reveló que, por solicitud del Inpec, el violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito tuvo la opción de quedar libre.

En entrevista con Noticias Caracol, María Elvira Arango, directora de Los Informantes, entregó detalles sobre esta grave denuncia y las dudas que quedan sobre el caso.

“Sorprende que el 14 de mayo de 2021 el mayor César Fernando Caraballo, que ya no está en el Inpec, firmó una carta dirigida al juez primero de Valledupar y le pedía la libertad condicional de Luis Alfredo Garavito porque tenía buena conducta y era un recluso ejemplar, en la carta lo dice”, indicó Arango.

La revelación de Los Informantes, por supuesto, ha causado polémica en el país.

“Nos pareció impresionante, realmente sorprendente y preocupante. ¿Esto abrirá la puerta para los demás también?, ¿qué otras personas o qué otras solicitudes ha hecho el Inpec? Porque al juez primero de Valledupar lo consultamos y en el año y medio que él lleva al frente del juzgado ha dicho que era la primera vez y sobre todo con una persona con un prontuario tan delicado”, dijo la periodista.

“Él ya obtuvo unos beneficios por estudio y buena conducta, tengo entendido que 5 años y algo más, pero lo que no tiene razón de ser es que un preso con el prontuario de Luis Alfredo Garavito tenga la posibilidad de que además sea el propio Inpec, es que no fue él que pidió la libertad condicional sino fue el Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia”, agregó.

Publicidad

Las dudas que quedan, aunque el juez haya negado esta solicitud, son cuáles fueron los motivos del Inpec para referirse a Garavito como un recluso ejemplar.

“No sabemos por qué, cuáles son los argumentos o qué es lo que evalúa este comité de disciplina de la prisión. Primero no sabemos por qué no han respondido esas dos preguntas, qué los lleva a decir eso, y segundo, por qué entonces piden la libertad condicional”, dijo Arango.

La directora de Los Informantes también se cuestiona sobre qué hubiera pasado si en este caso la carta llegara a manos de otro juez con diferentes criterios.

“Este juez primero la negó y la negó por varias razones, porque en este momento Garavito tendría que consignar 172 salarios mínimos legales vigentes (157 millones de pesos) y tiene que negociar él una indemnización con todas las víctimas, que es una lista de más de 140 familias, para poder acceder al beneficio completo de la libertad condicional, porque por tiempo él ya cumplió, él ya tendría derecho a salir”, explicó la periodista.

Pero ¿sigue existiendo en este momento la posibilidad de libertad para Garavito?

“Yo creo que no, el juez ya dijo que no, el Inpec se pronunció también y ha dicho que no. Lo que hay que investigar es por qué mandaron esa carta, qué otras comunicaciones de este estilo, porque no es mandatorio del Inpec hacerlo. Es una alerta roja para el Inpec y para que estemos todos atentos”, indicó.