Luis Carlos Restrepo pidió a Uribe no apoyar artículo que lo beneficia en ley

Esto dice la misiva que envió el excomisionado de Paz al senador:

Estimado expresidente:

Con ocasión de la prórroga de la ley de orden público, propuso el Centro Democrático un parágrafo adicional que aclara en lo procedimental los alcances de la protección penal que tienen los negociadores de paz en el cumplimiento de sus funciones. Entiendo que se busca de esta forma evitar que otros funcionarios enfrenten en el futuro injusticias como las cometidas conmigo.

Se ha interpretado sin embargo que dicha norma tiene por propósito favorecerme judicialmente. Han dicho con claridad el señor Fiscal General de la Nación, el senador ponente Roy Barreras y miembros de la bancada del Centro Democrático, que no es cierto que exista pretensión de legislar en beneficio particular. Sin embargo, para que no quede duda al respecto, solicito al Centro Democrático apoyar en la conciliación pendiente entre Senado y Cámara la exclusión del mencionado parágrafo.

Se ha dicho además que dicha norma permitiría a personas investigadas por parapolítica eludir sus responsabilidades. Si existen temores sobre un uso indebido de lo aprobado en el Congreso por parte de estos sujetos procesales, sugiero eliminar no sólo el parágrafo sino el artículo en su totalidad. Pues nada se logra excluyendo la aclaración procedimental, mientras se conserva el enunciado sustantivo que concede inmunidad penal y disciplinaria que podría ser invocada por ellos. No creo que exista objeción de parte de los actuales negociadores gubernamentales en La Habana para prescindir de este artículo, de tal manera que sus actuaciones sean investigadas de manera exhaustiva por autoridades judiciales y disciplinarias, como ha sucedido en mi caso.

Dejo claro ante el país que para mí defensa lo único que requiero es la aplicación adecuada de las normas legales que estaban vigentes cuando me desempeñé como Alto Comisionado para la Paz. No quiero que se diga ahora que pretendo beneficios indebidos. Jamás los he buscado ni los buscaré. En mi caso, sólo he pedido que cese la persecución en mi contra y que brille la justicia.