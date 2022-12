Luis Carlos Restrepo rompe el silencio: confirma que tiene asilo político

Tras haber salido hace dos años y medio del país, Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe, habló para Blu Radio.

Entre otras cosas, aseguró que él no ha huido, sino que estando fuera de Colombia por un viaje, estalló el escándalo en su contra y su familia le pidió no regresar. Él, dice, hizo caso y consiguió asilo político en un país cuyo nombre no quiso revelar.

"Puedo decirle que tengo condición de persona protegida desde el 14 enero del 2012. Estoy protegido bajo la convención de las Naciones Unidas, bajo la condición de perseguido político. Yo no estoy clandestino, mi situación es conocida por las autoridades del país en donde estoy", sostuvo.

Restrepo, que recalcó una y otra vez ser un perseguido político del Estado colombiano, habló de la falsa desmovilización del bloque Cacique La Gaitana de las FARC, de la que se le acusa.

"Libraron medidas de aseguramiento de manera irregular, porque una organización con claros intereses políticos se hizo pasar por víctima sin aclarar por qué era víctima mía e indujo a un error a la justicia", afirmó, y agregó: "Yo he sido claro, recibí información de parte de las fuerzas armadas, del Ejército (sobre la desmovilización). Yo no podía controvertir el Ejército. Mi deber era recibir el listado y trasmitírselo a las autoridades competentes".

El excomisionado dijo que "no existe ninguna prueba de la Fiscalía en mi contra, este proceso está lleno de irregularidades. Le pido al fiscal que revise mi proceso porque conmigo se cometió una injusticia. Uno guerrilleros se autoincriminaron, yo les creo a ellos. Trataron de autoincriminarme pero se echaron para atrás. De los 70 desmovilizados, hoy la Fiscalía les mantiene beneficios jurídicos a todos y solo abrió procesos a dos de ellos".

Añadió que es "un hombre totalmente recto (...) yo atendí todos los requerimientos de la Fiscalía, pedí pruebas y nadie las practicó. No tiene sentido que se deformen los hechos. La acusación de la Fiscalía es difusa y antitécnica, no tienen cómo demostrar. La acusación tiene falencias enormes".

Restrepo dijo que, en su momento, recibió información de la Dirección de Inteligencia del Ejército. "En esa desmovilización se hizo presente toda la cúpula militar. El general Montoya le dijo al país que era un año de inteligencia. El comisionado recibe el listado, confirma la identidad civil. A partir de ahí las cosas quedan en manos de la Fiscalía".

En ese sentido, argumentó que el Ejército lo dejó solo. "Yo no soy experto en armas. Ellos (los supuestos desmovilizados) las entregaron a los militares. Nunca fue mi interés darle un alto perfil a la desmovilización, el Ejército, el general Montoya llamó a todos los medios", afirmó y sentenció: "solo una mente perversa se imagina que alguien en la Casa de Nariño se imaginara semejante montaje".

"Ellos (el Ejército) estaban tentados a reconocer que había un error de inteligencia, pero optaron por echarme el agua sucia a mí", concluyó.

Desde el exilio, Luis Carlos Restrepo aseguró que el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos se opuso a que el ELN tuviera acercamientos con el Gobierno de Uribe.

“Desesperado porque yo iba a meter a Lucho Garzón al proceso, contactó al ELN y le dijo que no negociara conmigo sino con él. El ELN me lo dijo 20 días después en Caracas y yo regreso a donde el presidente Uribe, le comenté, llamamos al ministro de Defensa y este dijo que estaba haciendo inteligencia con el grupo guerrillero”, explicó el excomisionado.

Indicó que en el 2006, Uribe le dio unas “atribuciones para avanzar rápidamente con los acercamientos con las FARC”, pero de nuevo hubo interferencia de Santos.

“Santos no le sirve absolutamente nada donde él no sea el protagonista”, recalcó Restrepo y añadió: "Yo creo que Juan Manuel tenía un interés específico de guardarse el proceso de paz para él".