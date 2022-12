Luis Carlos Sarmiento Angulo habló sobre negocios que su grupo económico tuvo con Odebrecht

Dijo ser el primer sorprendido cuando estalló el escándalo de la multinacional, que contaba con alto prestigio cuando empezó el proyecto de la Ruta del Sol.

Según el informe presentado a los accionistas del Grupo Aval, el colapso de este acuerdo le terminó costando más de $102 mil millones a Corficolombiana, firma de su conglomerado.

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, aun cuando parezca una tontería, no se me vayan a reír con el comentario que voy a hacer: nosotros solo nos enteramos ahora. Es la más absoluta verdad", dijo el hombre más rico de Colombia.

Explicó que no tuvo sobre la transparencia del proyecto porque la brasilera era “una firma con las mejores calificaciones; para los que no lo saben la familia Odebrecht es una familia riquísima, está presente en un montón de actividades, no es posible entender cómo se dedican a delinquir".