Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez declaró por primera vez como testigo en caso Odebrecht

El presidente del Grupo Aval dijo haberse enterado de los sobornos cuando los exdirectivos de la empresa brasilera lo confesaron a autoridades estadounidenses.

Sarmiento Gutiérrez testificó en el juicio contra el exgerente de Corficolombiana, en el que la Fiscalía pretende demostrar que José Elías Melo sí sabía de las coimas que pagó Odebrecht para lograr los contratos de la Ruta del Sol II.

El presidente del Grupo Aval manifestó que cuando se enteró de los sobornos “la orden fue contactar a los brasileños para que nos aclararán de qué se trataba lo que habían confesado y para que nos aclararan si algo tenía que ver con la Ruta del Sol. Los brasileños se habían ido todos de Colombia en ese momento y argumentaron que estaban en vacaciones, también argumentaron que el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos era confidencial y que no nos podían dar más razón”.

Recalcó que nunca sospecharon que los brasileños estuvieran haciendo cosas indebidas con los contratos.

Sin embargo, reconoció que “en el año 2015 sí habíamos detectado unos contratos que, como dije anteriormente, no parecían necesarios para la ejecución de la obra, pero que nunca pudimos probar su irregularidad”.

“De hecho Odebrecht defendió e hizo una investigación interna cuyo resultado fue que no eran irregulares y que sí eran necesarios para la obra”, agregó Sarmiento Gutiérrez.

El empresario señaló que una vez conocidos los sobornos iniciaron una auditoría interna para determinar si algún funcionario de Corficolombiana habría recibido dineros.

El juez le preguntó si la empresa podía tener control sobre las transacciones que se hacían, a lo que el presidente del Grupo Aval dijo que no “porque el liderazgo y la operación estaba en manos de los brasileños, y si bien se habían implementado en el acuerdo de acción mixtas algunas salvaguardas para tratar de tener algún conocimiento, sino control de todo lo que estaba pasando, lo que resultó evidente a raíz de reclamos que hicieron el doctor Jorge Enrique Pizano, que en paz descanse, y el doctor Javier Germán Mejía, es que inclusive los de Odebrecht habían ideado maneras de darle la vuelta, como se dice, a esas salvaguardas”.

Le puede interesar:

La prueba que enfrentó a juez con la Fiscalía en el escándalo de Odebrecht