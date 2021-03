Luis Fernando Andrade asegura que no tuvo presión del gobierno para firmar otrosí de Ruta del Sol

Luis Fernando Andrade , quien fue gerente de la Agencia Nacional de Infraestructura y enfrenta dos procesos por presuntas irregularidades en dos tramos de la Ruta del Sol, desmintió recientes acusaciones del exsenador del Partido de la U Bernardo Ñoño Elías.

En entrevista con Blu Radio desde Estados Unidos , negó haberse reunido con el presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, para tratar el tema de un otrosí para el tramo Ocaña-Gamarra.

“Me dice Martorelli consígueme una reunión con Luis Fernando Andrade para ver cómo tratamos los temas de los ajustes que había que hacerle al proyecto. Yo le dije que me dejara ver, que no estaba seguro de que el doctor Andrade me fuera a aceptar una reunión. Yo, su señoría, llamé a Juan Sebastián Correa, resulta que Juan Sebastián habló con el doctor Andrade y me dijo que sí podía, que su jefe Luis Fernando Andrade me aceptaba una invitación a comer en mi apartamento donde estaría el presidente de Odebrecht. Me dijo que sí. Yo le dije, adviértale que va el presidente de Odebrecht Colombia”, contó el Ñoño.

A lo que el expresidente de la ANI respondió: “Esa reunión tampoco existió. De nuevo, participantes en esa reunión lo niegan”.

Andrade insistió en que no tuvo ningún tipo de presión del gobierno para que firmara el otrosí.

“En todos esos proyectos hay alcaldes interesados, hay gobernadores interesados, hay empresarios interesados de que se resuelvan las cosas y se saquen adelante. Tanto en ese proyecto, como en todos los demás, la ANI y yo personalmente continuamente teníamos que dar explicaciones de por qué no se había arrancado esto o se había hecho lo otro”, dijo.

Además, afirmó que el excongresista también mintió al decir que las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez lo presionaron.

Finalmente, Andrade sostuvo que le está respondiendo a la justicia desde los Estados Unidos y no en Colombia debido al riesgo que -según él- corre en el país.