Luis Gustavo Moreno dice que alguien está interesado en callarlo

Este miércoles, por quinta vez, la Fiscalía intentará que un juez avale la negociación con el exfiscal, que destrabaría otros procesos judiciales.

"Para que nadie diga que no queda la verdad en Colombia. Son 28 casos, que no le quepa duda a nadie, en donde él habló y tuvo participación como abogado en ejercicio", señaló Néstor Humberto Martínez.

En el mismo sentido se pronunció Moreno, quien dijo que no le preocupa el requerimiento del Gobierno de Estados Unidos, pero sí lo que está pasando en Colombia con su proceso de colaboración con la justicia, que inició en septiembre del año pasado.

“Van a pasar ya casi casi ocho meses sin que se haya podido lograr, no porque no se haya querido sino porque se han presentado diferentes decisiones judiciales. La última fue por requisitos que no establece la ley, que no prevé la ley, y dan unas interpretaciones muy sesgadas para impedir que yo concurra a los estrados judiciales”, dijo Moreno.

Desde su centro de reclusión, Moreno habla de hilos de poder que quieren evitar que termine de contarle a la justicia todo lo que sabe del cartel de la toga, antes de ser extraditado. El fiscal le responde.

"Por supuesto que varias de esas personas podrían estar interesadas en que se frustre el principio de oportunidad porque de esa manera no se podría utilizar las versiones que él ha dado ante la justicia”, confirmó Martínez.

Ya en poder de la DEA, Luis Gustavo Moreno sería extraditado a los Estados Unidos este viernes para responder por el delito de conspiración con fines de lavado de activos.

