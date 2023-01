Luis Hernando Quintero, ¿colaborador de las FARC o secuestrador común colado en la JEP?

Era el líder de una banda criminal conocida como Los Alemanes. Aunque no está en la lista del alto comisionado, firmó acta de compromiso con la justicia especial.

"Yo fui secuestrado el 28 de octubre de 2009 y liberado por el Gaula Policía, departamento del Cesar, el 24 de enero de 2010. Las investigaciones judiciales, certificaciones de la Fiscalía, investigaciones de la Policía y todos los entes investigadores demostraron que la banda que me secuestró son delincuentes comunes".

Quien narra es Jairo Gómez, víctima de un secuestro extorsivo según lo determinó el juzgado del circuito penal especializado de Valledupar. Sus victimarios: la banda conocida como Los Alemanes, quienes lo mantuvieron, según cuenta, por cerca de tres meses amarrado a un árbol y en precarias condiciones.

Entre 2011 y 2015, fueron capturados 5 miembros de esta banda quienes fueron condenados a penas entre los 20 y los 41 años de cárcel. Entre los condenados por el secuestro de Jairo está Luis Hernando Quintero, alias ‘Caja grande’, jefe de la banda.

Jairo sintió que esos fallos hacían justicia, sin embargo, algo inesperado sucedió con uno de los condenados por el secuestro.

“En marzo de 2017, Alberto Vega, quien se allanó a cargos y aceptó y fue condenado a 31 años de prisión, solicitó en la JEP los beneficios de traslado de la cárcel de la Tramacua, donde estaba pagando su pena, hacia la zona veredal de Mesetas (Meta). Denunciamos y efectivamente 6 meses después, en septiembre de 2017, el juzgado tercero de ejecución de penas le revocó ese beneficio de traslado", explica Jairo.

Los otros cuatro miembros de la banda también pidieron acogerse a la JEP, que luego de analizar su solicitud rechazó a tres de ellos, pero permitió que quien fue identificado como el jefe de Los Alemanes firmara el acta de compromiso el 14 de noviembre de 2017.

Para conseguirlo, alias ‘Caja grande’ argumentó que fue colaborador de las extintas FARC.

Luego de firmar el acta, alias ‘Caja grande’ pidió el beneficio de libertad condicionada ante el mismo juzgado que lo condenó, y que le dio esta respuesta:

"Resulta oportuno señalar que la situación fáctica por la que la Fiscalía acusó a Luis Hernando Quintero Gutiérrez da cuenta de unas exigencias económicas a cambio de liberar a una persona que fuera secuestrada (...) aclarando que (...) Luis Hernando Quintero Gutiérrez hacía parte de la banda Los Alemanes".

Es decir, el juzgado no le concedió el beneficio usando como argumento que durante el juicio que llevó nunca se señaló que se tratara de un secuestro relacionado con las FARC.

Pero, además, la oficina del Alto Comisionado de Paz, encargada de acreditar a los miembros de las FARC, emitió la siguiente información en varias solicitudes realizadas para conocer la condición del señalado jefe de la banda de Los Alemanes, entre diciembre de 2017 y enero de 2018, cuando ya se había firmado el acta de sometimiento.

"Esta oficina debe indicar que a la fecha el alto comisionado para la paz, no ha proferido acto administrativo por medio del cual acredite a Luis Hernando Quintero Gutiérrez (...) como integrante de las FARC-EP".

En este proceso jurídico, Luis Hernando Quintero ha tenido como abogado a Gustavo Gallardo, el mismo abogado de Jesús Santrich, contra quien el juez de Valledupar que negó el benefició a alias ‘Caja grande’, pidió investigar su conducta "al realizar afirmaciones contrarias a la realidad".

En relación con este caso, Gallardo aseguró a Noticias caracol que el proceso contra su defendido es un montaje judicial porque, según él, se trata de un importante líder social de San Martín (Cesar) y resaltó que ya ha sido reconocido por varios excomandantes de las extintas FARC como colaborador de esa guerrilla, pero no precisó quienes son.

Luis Hernando Quintero volvió a pedir la libertad condicionada el pasado 22 de mayo, y aún está en estudio. A pesar del concepto de la oficina del alto comisionado y del juzgado que lo condenó, este proceso permanece en la JEP a la espera de una decisión definitiva, que para quienes fueron sus cómplices en al menos un secuestro se dio hace varios años.