Luis Pérez y otros 63 salpicados por ‘Otoniel’ debido a supuestos nexos con el Clan del Golfo

El testimonio de alias 'Otoniel' ante la JEP, en donde señaló a varios personajes de diferentes esferas públicas y privadas de Colombia, ya está en manos de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, que investigarán la veracidad de las declaraciones del ex máximo jefe del Clan del Golfo.

La lista completa está en un documento de 17 páginas en el cual aparecen exgobernadores, excongresistas, exdiputados, exdirectivas del desaparecido DAS, oficiales en retiro del Ejército, dos universidades, entidades privadas y públicas e incluso personajes que aún permanecen activos en la vida política del país.

Son en total 64 los salpicados por el exjefe del Clan del Golfo por supuestamente haber tenido vínculos con esa organización criminal. Uno de ellos es el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez.

Sí había un político que sí iba mucho a la región... En las gaitanistas, como en el 2009, fue un exalcalde de Medellín, él mantenía mucho con Salvador, ‘Mi sangre’, de la oficina de Medellín, que estaba abajo en el Urabá con nosotros. Iba mucho el exalcalde que ahora es candidato. Mantenía allá en Catalina por todo lado. Este Pérez, Luis Pérez, fue exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia

El nombre de Pérez se repite varias veces en el documento, sin embargo, el ahora aspirante a la Presidencia de Colombia dice estar seguro de que no hay nada que se le deba investigar.

“Entiendo que este señor ‘Otoniel’ dijo que no me conoce, yo tampoco lo conozco a él y yo no soy amigo de las AUC, yo soy empresario. Entre 2003 y 2015, yo jamás estuve en Urabá”, dijo Luis Pérez.

‘Otoniel’ además relaciona con su actuar criminal a varios políticos de los llanos orientales. Aparecen el exgobernador del meta Alan Jara y algunos exgobernadores de Casanare y una larga lista de exfuncionarios, exdiputados y exconcejales del departamento.

La relación con ellos era que, cuando eran candidatos, se hablaba con ellos y se hacía el compromiso de la contratación del departamento de Casanare. El que ganaba quedaba responsable de que, cuando hubiera el contrato, el contratista tenía que saber que el 5% era para la organización

Pero no son los únicos políticos, la lista sigue.

Se les colaboraba con que la gente votara por ellos para que salieran elegidos y apoyaran las regiones donde operaba el Bloque Centauros. Todos los políticos que fueran a hacer política tenían que reunirse con la organización, hicieran los compromisos con ellos. La de Miguel Ángel Pinto fue con ‘Pachito’ y el que llevaba esa gente era William Mayorga, llevaba todos los enlaces que eran políticos y contrataciones con nosotros. Andrés estuvo en esa reunión también

Miguel Ángel Pinto, senador que obtuvo la sexta votación del Partido Liberal el pasado 13 de marzo, respondió a los señalamientos y aseguró que se trata de un homónimo.

“Quiero aclarar ante la opinión pública que no soy yo la persona a la que se refirió alias ‘Otoniel’. Por lo tanto, he solicitado de manera inmediata a la JEP que haga una verificación con nombres completos apellidos y número de cédula”, trinó Pinto.

Entre los testimonios de ‘Otoniel’ a la JEP también se mencionan a altos oficiales en retiro.

Pero allá se trabajaba si uno necesitaba que levantaran un retén para pasar las tropas o lo que sea ahí mismo lo levantaban... Es que en esa época se movían las autodefensas en camiones por toda la pavimentada, el retén lo movían ahí mismo

Sobre esto, aunque se menciona en el documento compulsado a la Fiscalía, la Corte y la Procuraduría, el tribunal de paz mantendrá competencia.

Respecto de los generales (r) de la República Mario Montoya Uribe, Rito Alejo del Río Rojas y Leonardo Barrera Gordillo, mencionados por el señor Dairo Antonio Úsuga David, así como de otros oficiales del Ejército Nacional, se remitirá el testimonio a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas

Desde la Universidad Sergio Arboleda, a través de un comunicado, puntualizaron que desconocen los señalamientos de ‘Otoniel’ sobre supuestos contratos que los vincularían con la organización criminal del Clan del Golfo.