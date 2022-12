"Luis se cayó al caño, la tesis del testigo no es válida": Laura Moreno

Laura Moreno aseguró que la detención de Cárdenas , quien fuera su novio, "es una noticia muy triste para mí, para mi familia, para mis amigos porque Carlos ha sido mi amigo desde que estoy en el colegio".

"Ver cómo se está cometiendo una injusticia con él, como se está cometiendo conmigo y con Jessy, es una cosa muy complicada", afirmó.

No dudó en criticar la actuación del fiscal Luis González . Al respecto dijo: "Ver cómo el fiscal ya quitándolo de mi caso, y poniéndolo en el caso de Carlos , sigue tratando de difamar acerca de mí, es bastante complicado".

Sobre las acusaciones que ha hecho en su contra Wilmar Ayala, en el sentido de que ella le pegó a Luis Colmenares y le quitó el celular , señaló: "No sé mucho del testigo (...) no sé qué dice él, pero lo único que podría decir es que yo siempre he dicho la verdad, soy inocente".

"Lo único que yo le puedo afirmar al país entero es que yo he dicho la verdad (...) todas mis declaraciones han sido con la verdad", recalcó.

¿Por qué tenía el teléfono de Colmenares?

En la entrevista que en marzo pasado le concedió a Noticias Caracol, Laura Moreno afirmó que no sabía cómo había terminado en sus manos el teléfono celular de Luis Colmenares. Este viernes, sin embargo, dijo ya haber recordado aquel episodio.

"En ese momento (la primera entrevista) yo tenía otras cosas más importantes para pensar (...) lo único que tengo para decir es que yo sí tengo claro el instante en que lo cojo, yo cojo el celular en el momento en que Luis Andrés termina su última llamada, en la que hablaba en inglés. Recogemos el perro, pasamos la calle y en ese momento es en el que yo recojo el celular".

"Ese es el momento en el que él corta la llamada con la persona que está hablando en inglés y sale a correr ", añadió.

Cuestionada sobre en qué instante el celular desaparece de su mano, indicó: "Cuando llegan los amigos de Luis Andrés al caño, yo se lo entrego a uno de sus mejores amigos y después de eso se lo entregamos a la mamá cuando llega al caño".

¿Y es que ella supuestamente no estaba sola en el caño? Al respecto contestó: "Sí, yo estaba sola con Luis Andrés, pero después de eso llegan todos los amigos de Luis Andrés en el carro de mi propiedad".

Preguntada sobre la llamada que se hizo desde su celular al de Colmenares, a las 4:11 a.m., la madrugada de los hechos, dijo: "Realmente yo no la recuerdo, pero a esa hora pudo haber sucedido que está el momento en que los amigos de Luis Andrés se fueron a dar un recorrido y fue el momento en que, como yo no tenía el celular ni de Jessy ni de ninguna de las personas que estaban en el carro, lo primero que hice supongo fue llamar al celular de Luis Andrés (...) yo allí estaba preocupada porque mi amigo se había perdido".

"La verdad es que fue un accidente, entonces la tesis de este testigo no es válida, porque lo que sucedió esa noche fue un accidente, Luis Andrés se cayó al caño", concluyó Laura Moreno.

Antecedentes

Luis Colmenares murió el primero de noviembre de 2010 , luego de asistir a una fiesta de disfraces con Laura Moreno y otros compañeros de estudio.

Aunque inicialmente se dio por sentado que se trataba de un suicidio, diversos elementos, como golpes encontrados en el cadáver, sembraron dudas y apuntaron a un homicidio como la causa del deceso.

