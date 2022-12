Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, podría enfrentar 30 años de cárcel

Fiscalía pedirá medida de aseguramiento contra los cinco detenidos que señalados de crear empresas fantasmas para evadir impuestos en el caso de Panamá Papers.

Para la defensa de los detenidos de las empresas Efecty, Circulante y Mossack Fonseca es irregular que sus representados sigan detenidos, cuando en las últimas horas el juzgado 47 con función de garantías hizo un llamado a la Fiscalía por la captura de Ever Jaimes Torres, otro de los involucrados en el caso de Panamá Papers.

“El señor que estaba con solicitud de orden de captura se negoció su entrega y se presentó a la Fiscalía; a estos señores nunca los citaron y si los hubieran citado se hubieran presentado, es que si a ellos los citan, y eso es parte de la línea de defensa de hoy, si a ellos los citan no se hace este show y este espectáculo. Son señores comunes y corrientes…una contadora, venga a la Fiscalía que necesitamos escuchar su testimonio y van, es que nunca se han negado”, indicó Luis Eduardo Leyva, abogado defensor.

Son 1.600 folios los que tiene la Fiscalía como prueba de los delitos que presuntamente cometieron los cinco detenidos.

Para la defensa no hay lavado de activos, uno de los delitos que le imputan a Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y las otras cuatro personas, lo que podría llevarlas a pagar hasta 30 años de prisión.

Vea también:

Capturada Luz Mary Guerrero, principal accionista de Efecty, por el... “Consideramos que aquí hay un tema tributario que no puede ser considerado delito, porque si no se estaría informando a todos los ciudadanos en Colombia que de alguna manera tributen, que cuando cometen errores su contador o cuando hay error en una factura, estaría incluso en el delito de fraude procesal y falsedad y quien no ha cometido un error, un restaurante, entonces la refacturación se convierte en un delito”, señaló el defensor.

Se espera que la Fiscalía pida hoy medida de aseguramiento para los cinco detenidos.