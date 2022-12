Lyons habló con la Corte Suprema y no dejó bien parados ni a Musa Besaile ni a Gustavo Moreno

El exgobernador asegura que el senador recibía ‘tajada’ de los contratos en Córdoba y que el exfiscal anticorrupción lo extorsionaba.

El exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, le dijo a la Corte Suprema que su socio y amigo Sami Spath, quien está negociando con la Fiscalía desde Estados Unidos, es testigo de cómo el senador Musa Besaile recibía su tajada de los contratos en ese departamento.

"Él me llevó 200 millones de pesos, me ayudó a acomodar los dineros en la tula que dejó el senador Besaile", dijo Lyons.

El exmandatario fue enfático en decir que Besaile conocía la ilegalidad de los dineros.

"En el caso del senador sabía de los acuerdos previos que existían con estas personas", aseguró.

Por primera vez, y de su voz, Lyons, relató cómo lo extorsionaba el exfiscal Luis Gustavo Moreno.

"Las peticiones que él me hacía eran de contenido económico so pretexto de no compulsarme copias de investigaciones que existían en la Fiscalía Anticorrupción, o desviar la investigación, o no adelantar determinadas actividades, o ayudarme a desvirtuar a los testigos”, indicó.

Una extorsión que se extremaba, según Lyons, cuando no accedía.

"Me iba llenando de procesos y prácticamente todos venían de la unidad anticorrupción, en algunos, debo decir, con pruebas reales y en algunos que dejan mucho qué apreciar, y en otros casos, inclusive hechos inexistentes”, explicó el exgobernador.

También sostuvo que el entonces magistrado de la Corte Suprema Camilo Tarquino le pidió 20 mil millones de pesos para ayudarlo en sus procesos.

Según el político “Para que yo pudiera limar asperezas con personas que podrían estar haciéndome mal ambiente al interior de la Fiscalía”.

Lyons le dijo a la corte que el exfiscal Luis Gustavo Moreno nunca lo extorsionó con una orden de captura.

