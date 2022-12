Macabro testimonio: Paula Nicole habría sido vendida a traficantes de órganos

José Germán Paguatián, el primer capturado por la desaparición de la niña Paula Nicole Palacios declaró ante la Fiscalía la supuesta forma como la menor fue secuestrada en diciembre de 2014.

El acusado aseguró que fue contactado por Blanca Digna López López, quien sería la autora intelectual del plagio. Según su testimonio, la mujer se dedicaba al tráfico de armas y de vehículos robados, así como al tráfico de niños.

Publicidad

“Me decía que habían [sic] vueltas así, que por cada niño daban entre 50 a 60 millones. Que ella tenía contactos en Cali y con unos manes de Bogotá”, testificó Paguatían.

Sobre el secuestro, el hombre declaró: “Yo vi a Blanca y a Yolanda (Matabajoy) en la entrada del colegio y la niña. Miré que estaba por ahí a unos 5 metros; ahí Blanca me hizo señas que ahí estaba la niña y en ese momento o me bajé y abrí la puerta y se montó Yolanda, subió a la niña; yo me monté detrás de ella y la sujeté a la niña”.

La menor fue mantenida en la camioneta y sofocada para que no gritara con una bufanda. Con la misma prenda, le amarraron las manos. Posteriormente los secuestradores la trasladaron por la carretera Panamericana.

El procesado aseguró que por su participación en el plagio recibió un millón de pesos. Sobre las razones de López López para secuestrar a la menor y posible paradero, Paguatián dijo: "se rumoraba entre el pueblo que la señora Blanca López tenía una serie de problemas con la familia de la menor Paual Nicoel. Se decía que la familia le debía una plata y que por eso ella tomó a la niña y la vendió, y ella misma la fue a entregar a Cali”,

Publicidad

En cuanto a qué pasó con la niña, el procesado sostuvo: “Lo último que supe, fue que la vendieron por una venta de órganos y que los compradores estarían en Cali, esperando la llegada de la menor y no sé para dónde se la llevarían. En este momento no sé si está viva o muerta”.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer el paradero de la menor.