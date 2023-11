Madre de joven secuestrada en el Catatumbo clama su liberación: “Que por favor nos la entreguen”

Un nuevo secuestro se registró este viernes, 10 de noviembre de 2023, en Colombia. La víctima es una joven estudiante de bacteriología, hombres armados se la llevaron en el Catatumbo.

Silvia Juliana Carvajal se movilizaba en horas de las mañana en un vehículo particular por la vía Cúcuta - Ocaña y, al llegar a un punto conocido como la Y de la Virgen, en el municipio de Sardinata, dice la Policía, fue secuestrada por cinco hombres armados.

“La abordan, la obligan a descender de su vehículo y se la llevan con rumbo desconocido", indicó el coronel John Robert Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander.

Ejército y Policía desplegaron operativos para rescatar a la estudiante de 19 años que cursa tercer semestre de bacteriología. La madre de la joven clamó por su liberación.

"No sabemos el paradero de ella, necesitamos saber quién la tiene, que por favor le respeten sus derechos, la vida, el buen trato, que por favor nos la entreguen”, indicó en un video Jazmín Montaño, madre de la joven secuestrada en el Catatumbo.

Habitantes de Ocaña rechazaron el secuestro y pidieron a los grupos armados ilegales cesar el secuestro.

"Queremos hacer un llamado a los grupos al margen de la ley de que no involucren a la población civil en esto", precisó el habitante Alveiro Carrascal Díaz.

En el corregimiento San Pablo, del municipio de Teorama, de donde es oriunda Silvia Juliana, decenas de personas marcharon para pedir su liberación.

Hasta el momento nadie se ha comunicado con la familia de la joven.

Sanín Mena, actualmente secuestrado, ha sido plagiado cuatro veces por grupos ilegales

Zita Mena, hija de Sanín Mena, un hombre de 87 años secuestrado desde el pasado 26 de mayo en el sur del departamento del Cesar, habló con Noticias Caracol sobre el drama que vive su familia, pues no es la primera vez que plagian a su papá. Sin embargo, en esta ocasión los criminales no se han contactado para exigir dinero, como en las otras ocasiones.

“Hasta el día de hoy no tenemos ninguna razón de nuestro papá. Fue secuestrado el 26 de mayo y hasta el momento no tenemos ningún conocimiento, ningún tipo de claridades frente a cuáles son las exigencias de las personas que tienen a papá”, relató la mujer.

“Estamos buscando, estamos preguntando, pero no hay ninguna respuesta. De hecho, por eso ha pasado tanto tiempo y nuestro papá no ha regresado acá, no está en casa”, agregó la hija de Sanín Mena.