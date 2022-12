Madre de menor asesinada en Fredonia rompió su silencio

A Juan Esteban Velásquez, el confeso violador y asesino de la niña de 15 años, Vinyely Bohórquez, le espera una pena no menor a los 36 años por los delitos de acceso carnal violento y homicidio agravado.

Juan Esteban Velásquez fue trasladado a la prisión de un municipio cercano porque en medio de la tristeza y de la furia muchos habitantes de Fredonia intentaron lincharlo.

Publicidad

Por su parte, la madre de Vinyely Bohórquez, Yureni Bohórquez, confesó que teme que le pase algo a su hijo menor.

“Para mi ha sido muy duro todo lo que pasó. Yo no lo perdonaría porque eso no se le hace a nadie”, manifestó la madre, quien confesó que no ha llevado al colegio a su otro hijo por miedo a represalias.

Por su parte, Andrés Marín, secretario de Gobierno de este municipio, afirmó que en el operativo para llevar al responsable del asesinato a una cárcel, hubo cuatro detenidos que estuvieron atacando el juzgado con piedras.

Juan Esteban Velásquez e stá a la espera de su sentencia.