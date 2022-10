Madre de niño asesinado en Melgar había denunciado al papá, pero “solo le ordenaron ir al psicólogo”

Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, menor que fue asesinado en un hotel de Melgar por su papá , aseguró en entrevista con Blu Radio que el señalado tenía una orden de ir al psicólogo. Además, la mujer ya había interpuesto una demanda en su contra por acoso.



Consuelo terminó la relación con su expareja desde hacía cinco meses. Sin embargo, él iba hasta su casa por las noches y esperaba en la puerta por varias horas. Incluso era insistente enviando mensajes por WhatsApp.

Luego de haber interpuesto dicha demanda, ambos fueron citados en la Comisaría de Familia de la localidad de Usme y al hombre le dieron la orden de ir a psicoterapia. "En ningún momento le quitaron las visitas, solamente le ordenaron que debía ir al psicólogo, pero no le restringieron nada", agregó.

La mujer afirmó que el padre de Gabriel Esteban, quien tiene 50 años y trabaja como mensajero, "nunca amenazó con hacerle nada al niño, la relación entre ellos como papá e hijo era muy buena, el niño anhelaba cada 15 días que el papá fuera a recogerlo y contaba con sus deditos los días para verlo".

"Cuando recién nos separamos fue un poco difícil, pero cuando comenzamos con los trámites en la comisaría él se calmó un poquito, pero no estaba realmente tranquilo como yo me lo imaginaba", dijo. Consuelo relató que el hombre se llevó al pequeño Gabriel Esteban el pasado sábado 1 de octubre.



Luego, el domingo 2 de octubre, "me pidió a través de un mensaje de WhatsApp buscar una USB que dejó un muro del baño de mi casa, en ella había un video en el que él me confirmaba que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él", añadió.

El señalado asesino apagó su celular y apareció en la madrugada del lunes 3 de octubre. Consuelo mencionó que "cuando me envió una foto del niño ya sin vida, después de eso no me comuniqué más con él".

Sobre el video que estaba en la memoria USB, la mujer sostuvo que "era de una semana atrás, él ya lo venía planeando desde hace mucho rato". En los pocos mensajes que intercambió Consuelo con el padre de su hijo, el hombre recalcaba que ella ya podía ser feliz con su nueva pareja, dando una pista de lo que estaba a punto de hacer.

Entretanto, las autoridades de Bogotá, Tolima y Cundinamarca se encuentran en la búsqueda de este sujeto.