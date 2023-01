Madre de Paula Durán habla sobre proceso para obtener visa humanitaria: "Entrevista fue muy fuerte"

Entre lágrimas de alegría, Gloria Camargo y Eder Durán, padres Paula Durán, la joven diagnosticada con cáncer terminal en Estados Unidos, recibieron la noticia de que su visa humanitaria fue aprobada por la embajadada de EE. UU.



Hace unas semanas los familiares de Paula, oriundos de Huila, emprendieron su viaje hasta Bogotá con el fin de solicitar la visa a la embajada de Estados Unidos en Colombia para poder visitar a su hija fuera del país, quien fue diagnosticada con cáncer terminal y solo le queda un mes de vida.

Pese a la ayuda recibida por parte de la comunidad, los medios de comunicación, las redes sociales y hasta la misma Cancillería de Colombia, Camargo y Durán tuvieron que hacer los trámites como cualquier otra persona en Colombia para obtener la visa de turistas, pasando por una rigurosa entrevista.

“Fue una entrevista muy fuerte, pero nos tocó una niña que realmente tiene sentimientos, nos vio la angustia y nos hizo preguntas. Dijimos la realidad, no tuvimos nada que ocultar. Hay reglas que no cumplíamos, por lo menos la del dinero, porque no lo tenemos, pero ella fue muy solidaria”, aseguró Gloria Camargo para Noticias Caracol.



Por ahora los padres se encuentran a la espera del correo con la fecha y hora para reclamar los documentos que les permitirán realizar el viaje esta misma semana a Estados Unidos. Es de resaltar que de les aprobaron un visa de turismo, pero de carácter humanitario.