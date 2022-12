Madre denuncia que al cuerpo de su hija le extrajeron órganos sin autorización

Una familia en Bogotá denunció que en Medicina Legal le entregaron el cuerpo de su ser querido sin algunos tejidos. ( En contexto: Déficit de donantes en Colombia, solo 7 por cada millón de habitantes tiene este gesto en el país).

Familiares de la joven fallecida, identificada como Katerine Cañón Peña, no descartan interponer una denuncia penal a Medicina Legal para que se den explicaciones sobre el hecho.

"Le habían sacado parte de los ojos a la niña y parte de los huesos de las piernas de la manera que me lo dijeron muy fríamente no me gusto eso", declaró Lucero Peña, madre de la occisa.

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reconoció el procedimiento y defendió su legalidad. "Efectivamente se extrajeron ojos y se extrajeron hueso. Se recuperó ese tipo de tejido, porque la ley lo permite", indicó el funcionario.

La ley que aduce Valdés es la 73 del año 1988, en la que se estipula que toda persona es donante de órganos si en vida nunca manifestó su rechazo a que de su cuerpo se extraigan órganos o tejidos, o cuando antes de la iniciación de la necropsia sus familiares no hayan expresado su oposición al retiro de los órganos.

"Antes de iniciar la necropsia se salió a la sala, ahí está la grabación, a preguntar por los familiares a ver si se oponían Al no existir ningún familiar, la ley permite que se extraigan estos tejidos con fines de donación", declaró el director de Medicina Legal.

Edison, hermano de Katerine, rechazó la manera en que Medicina Legal realizó el procedimiento. "Yo le decía, puede haber una ley, pero en realidad no la conozco y usted me la puede desglosar, pero yo como ciudadano del común, no la voy a conocer. Esto le puede pasar, como nos pasó a nosotros, a muchas personas", afirmó el pariente.

Según Medicinal Legal, este procedimiento de rescate de tejidos se constituye en un acto humanitario. Se argumenta, entre otras razones que por cada ojo que se retiran dos pacientes se benefician. Así mismo, fuentes médicas aseguran que por cada tejido óseo se pueden beneficiar mínimo 10 personas que en este momento sufren de cáncer en los huesos.