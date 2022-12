Madre regañó frente a policías a menor que se citó con cien más para riña

La Policía de Ibagué, que creó un grupo el cual monitorea redes sociales, evitó que más de 100 jóvenes, la mayoría menores de edad que se había citado a través de internet, se encontraran para agredirse.

Las autoridades de la ciudad aseguran que los padres de familia muestran indiferencia cuando los jóvenes son detenidos y destacaron la actitud de una madre que le llamó la atención a uno de ellos.

"Ese mal ejemplo no lo ha recibido en la casa ni de la familia ni de nadie. Jamás en la vida, como todo se han criado muy bien. Si no es así, hágame quedar mal, está en todo su derecho. Seis meses pagándole pensión, 110 mil pesos para nada, porque el doctor no quiso estudiar más", le dijo la mujer al joven retenido.

El comandante de la Policía de Ibagué, coronel Óscar Gómez, resaltó esta actitud e hizo un llamado a otros padres de familia para que estén más pendientes de sus hijos.

"Generalmente lo que observamos es que los padres de familia son indiferentes a lo que viven sus hijos en el día a día", dijo el comandante.