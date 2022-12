Madre y sus seis hijos desalojados empiezan a recibir ayuda

Luego de que los colombianos conocieran la dramática situación de la madre cabeza de familia, muchos se solidarizaron y llevaron al lugar ayudas, entre ellas una carpa para que la familia no pasara la noche a la intemperie.

La comunidad del sector también permitió que los niños durmieran en el salón comunal de la localidad de Kennedy.

Jackeline recibió una llamada de la Fundación Nuevos Horizontes para ofrecerle temporalmente vivienda y alimentación, para ella y sus hijos.

"Lo que más necesito es una vivienda y una oportunidad de trabajo porque la educación de los niños es primordial. Espero que me ayuden para no seguir en la misma situación", dijo.

La Fundación Conexión Colombia pidió la solidaridad de los colombianos. Quienes quieran hacer donaciones pueden escribir al correo electrónico:

donacionesenespecie@conexioncolombia.com