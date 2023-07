Madres del Catatumbo lamentan que sus hijos estén condenados a raspar coca o a la prostitución

La presentación de la red de veeduría ciudadana de mujeres y población diversa en Norte de Santander tuvo que empezar sin la presencia de Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz. Un cilindro bomba descubierto un día después del llamado cese al fuego provocó el cierre de la vía Tibú-Cúcuta por más de dos horas. Agotadas, hablaron fuerte contra quienes les roban la paz.

“Es muy difícil, lamentablemente es difícil decir que Tibú en estos momentos tiene más de 16 grupos al margen de la ley. Ya para salir nosotros a la calle nos da miedo porque no sabemos en qué momento puede pasar algo con nuestras vidas o las de nuestros familiares”, señaló Carmen García, presidenta de la asociación.

Y es que la violencia contra la población en Tibú es aberrante. “Prácticamente nosotros en nuestros propios hogares nos estamos encarcelando por autoprotegernos, estamos perdiendo nuestra libertad en nuestro territorio”, dijo por su parte Claudia Patricia Manrique, líder campesina del Catatumbo.

Los jóvenes de la región del Catatumbo no tienen cómo ni dónde estudiar, emprender y crecer. Su camino, entonces, va hacia la coca, los prostíbulos y las armas.

“Estos jóvenes cuando unos no se están yendo hacia los grupos al margen de la ley, las mujeres se están prostituyendo ahí en el territorio. Los niños no tienen más que irse a raspar (coca) o las niñas a trabajar en fuentes de soda a los 14 o 16 años, pues no hay otro emprendimiento de trabajo para que ellas puedan salir adelante o para que sus mamás puedan sacarlos adelante y puedan ir al colegio”, complementó Carmen.

En el Catatumbo hay otro problema y es la falta de estudio para los menores, pues los profesores están amenazados o intimidados.

“Son más de 800 niños sin estudio, casi más de 500 de ellos en La Gabarra, en un solo corregimiento de La Gabarra. Entonces la idea es que se invierta más en profesores”, complementan las madres del Catatumbo.