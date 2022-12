Maduro envía un mensaje de apoyo a las negociaciones de paz en Colombia

El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió con un comisionado de Estados Unidos para la paz en Colombia, con quien conversó sobre el proceso y el apoyo que Caracas y Washington podrían dar a esas gestiones.

El presidente de Venezuela sostuvo la noche del miércoles un encuentro en el palacio de gobierno con Bernard "Bernie" Aronson, comisionado especial de Estados Unidos para proceso de paz en Colombia, indicó la canciller venezolana Delcy Rodríguez en su cuenta de Twitter "Tuve una reunión muy importante... con un enviado del gobierno de Estados Unidos, Bernie Aronson... participó él en los procesos de paz en Centroamérica en los años 90 y ahora ha sido designado por el presidente Barack Obama como enviado especial para ayudar a la paz de Colombia", comentó Maduro en un acto con trabajadores de la estatal de comunicaciones CANTV horas después de su encuentro.

Publicidad

"Estuvimos hablando bastante, casi hasta la madrugada (del jueves), porque ustedes saben, nosotros estamos empeñados, obsesivamente, como nos lo enseñó el comandante (el fallecido ex presidente Hugo) Chávez, en ayudar a Colombia a construir la paz", resaltó.

Maduro ha ofrecido en varias oportunidades apoyo a las negociaciones que lleva adelante el gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Se lo hemos dicho mil veces a todos los actores de los procesos, y sabe el presidente (Juan Manuel) Santos que cuenta conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y con todos los venezolanos", agregó.

"No se puede perder esta oportunidad para la paz de Colombia". Un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Caracas, que pidió no ser identificado, dijo The Associated Press que Aronson viajó a la capital venezolana por invitación de Maduro para conversar sobre el proceso de paz. Aronson tiene previsto partir el jueves de Venezuela.

El viaje de Aronson a Caracas se da una semana después de que el alto diplomático estadounidense Thomas Shannon visitó el país para reunirse con las autoridades locales como parte del proceso de acercamiento que vienen desarrollando los dos gobiernos desde el mes pasado.