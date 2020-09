Maestros de la estafa: suplantaban funcionarios aduaneros para exigir hasta $70 millones

Los libretos que utilizan para estafar fueron encontrados debajo de los colchones de varios internos de la cárcel La Modelo de Bogotá. El Gaula de la Policía también descubrió que estos textos son los mismos que los extorsionistas leen por teléfono a sus víctimas, las cuales son contactadas inicialmente por redes sociales.

“Me contacta un amigo de mi papá donde me manifiesta que me quiere enviar una encomienda, que le haga el favor de reclamarle una encomienda, y yo no le veo problema porque el perfil es el mismo de él”, relató una víctima de estafa.

El falso perfil cumplió con su objetivo. Al día siguiente la víctima recibió otra llamada:

“Me manifiesta que me llegó un paquete y que ese paquete trae unos dólares”.

Luego, a ella y a otras víctimas, las llama un tercer, quien es un supuesto funcionario aduanero para a advertirle que si no pagaba un dinero terminaría en la cárcel por traer dinero ilegal a Colombia.

Aquí una conversación:

Delincuente: “Son 3 millones 350 mil pesos los que debe cancelar para que obviamente esa encomienda llegue a la dirección en Bogotá”.

Víctima: “Yo estoy haciendo el favor, pero yo no sé ni siquiera que viene ahí, ni qué valor tiene, ni nada”.

Delincuente: “Le exijo respeto, perdón con usted, pero yo le informo lo que se hace paso a paso, porque mi trabajo como funcionario de este centro es brindarle la información adecuada”.

Preocupadas por no terminar en la cárcel, las víctimas pagan millonarias sumas de dinero.

“Me pide 77 millones de pesos, donde yo acudo a consignarlos”, cuenta una de las personas extorsionadas.

“150 mujeres han sido víctimas de este flagelo, por estos hechos, algunas personas del pabellón cuatro en la cárcel Modelo han sido identificadas y notificadas de pertenecer a esta red criminal”, indicó el general Óscar Atehortúa, director de la Policía.

En la redada de la Policía cayó alias ‘el Flaco’, quien buscaba a las víctimas con familia o amigos en el extranjero para realizar los guiones a sus cómplices.

También cayeron alias ‘la Cucha’ y ‘Peluca’ señaladas de suplantar amigos y familiares de las víctimas a través de las redes sociales y llamadas telefónicas.

“No escatimen medidas de prevención en sus propias redes sociales porque allí están extrayendo información que les permite buscar las víctimas que tienen vínculos, familiares o amigos en el extranjero, montan las fotografías y muchas veces su propio nombre”, expuso el general Atehortúa.

Estas capturas se realizaron durante la macroperación Hércules, que en menos de 36 horas dejó en 20 departamentos la captura de 220 extorsionistas y secuestradores.