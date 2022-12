Maestros se preparan para ‘la gran toma de Bogotá’ este martes

Docentes de toda Colombia llegarán a la Plaza de Bolívar y se quedarán allí, en carpas, hasta que haya una solución. El paro cumple 26 días.

Fecode dice que el cese de actividades se debe al déficit en educación que, según la federación, solo en 2017 es de $360 mil millones.

¿Cuánto se gana un profe en Colombia? Estas son las razones del paro,... Por su parte el viceministro de Educación, Pablo Jaramillo, asegura que cada año se invierte en este rubro. En 2017, dijo, se destinaron $740 mil millones, “el otro año, $900 mil, y en dos años va a llegar a casi $1 billón que el país va a estar invirtiendo en nivelación de ascensos y bonificación de los maestros”.

Destaca además que el monto de bonificación exigido por los maestros no es viable para la economía del país, pues “cuesta $500 mil millones al año, entonces en un año donde hay un problema fiscal donde estamos resolviendo ese 1.8% que perdimos, pero además donde ya está definida la inversión, esos $500 mil millones no tenemos cómo financiarlos en este momento”.

La movilización para este 6 de junio está programada desde las 9:00 a.m. en los siguientes puntos:

- Monumento a los héroes (autopista Norte con 80), por toda la Caracas hasta la avenida 19 para tomar la carrera Octava, la Séptima y la Plaza de Bolívar.

- La Sevillana (avenida Boyacá con 45), por la autopista Sur hasta la carrera 30, luego por la calle 13 y por la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar.

- Avenida Boyacá con calle 13, para avanzar hasta la Séptima y la Plaza de Bolívar.