Maestros se toman Bogotá este martes: conozca puntos de salida y recorridos de las manifestaciones

Gobierno y Fecode no logran un acuerdo pese a mediación del procurador. Según docentes, no es la bonificación sino el déficit en educación lo más importante.

“El Gobierno ha logrado quitarle a la educación solo en estos 15 años 73 billones de pesos. Hoy hay un déficit, solo por este año, de 360 mil millones de pesos", asegura Luis Eduardo Varela, primer viceministro de Fecode.

Sin embargo, Ministerio de Educación dice que este año la inversión asciende a 740 mil millones de pesos. Además, afirman que pretensiones en cuanto a bonificación son inviables.

“Esa bonificación que ellos están pidiendo cuesta 500 mil millones de pesos (…) no tenemos cómo financiarlo en este momento”, sostuvo Pablo Jaramillo, viceministro de educación preescolar, básica y media.

En medio de los desacuerdos, educadores de todo el país llegaron a la capital para lo que han llamado la ‘Toma de Bogotá’.

Estas son las rutas que recorrerán los maestros: