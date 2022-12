Mafia de jueces y abogados se está apropiando de extensos baldíos de la Nación

Una mafia se está robando terrenos baldíos que pertenecen al Estado. La alerta fue formulada por la Corte Constitucional, que ordenó revisar 16 mil procesos de entrega de tierras, con el objeto de identificar a los jueces que las han entregado de manera irregular.

"La tierra en Colombia ya no se la roban con “P o P”, es decir con plata o plomo. Ahora se la roban con artimañas jurídicas”, asegura el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

Según el reporte, más de 100 mil hectáreas están en riesgo, por cuenta de las artimañas facilitadas por jueces que han venido adjudicando a particulares más de 4.200 predios baldíos que pertenecen a todos los colombianos.

El despojo pone en riesgo incluso el proceso de paz colombiano. Todo, porque terrenos reservados para un banco de reparación de víctimas en tiempos del posconflictos han terminado en manos del mejor postor.

Mario Enrique Navarro es registrador de instrumentos públicos de Yopal, Casanare. Él denuncia cómo a través del andamiaje jurídico se están quedando con terrenos.

"Cuando llegué acá me encontré con que se habían registrado varias prescripciones adquisitivas de dominio de terrenos baldíos, tierras de la nación. A los dos meses de estar acá me llegó la sentencia de un juzgado de monterrey donde prescribían 11.000 hectáreas. Luego se hizo aclaración a esa sentencia de que no eran 11.000 sino 12.000 hectáreas, cosa que no le di el trámite correspondiente porque no cumple con las normas de registro”, narra el funcionario.

Fue gracias a la negativa de Navarro que el caso llegó a la Corte Constitucional, dando lugar a un fallo histórico. Por medio de la sentencia se ordenó al Gobierno elaborar un plan de conservación de baldíos y a la Superintendencia de Notariado, denunciar penalmente a todos los jueces que en estos casos han fallado en contra del interés público.

El caso afecta especialmente a Yopal y el departamento del Casanare, inmerso en el meridiano de los conflictos por la tenencia de tierras en Colombia. En la región se estima que jueces han fallado procesos para legalizar cerca de 100.000 hectáreas que en realidad son de propiedad de la nación.

Uno de los jueces que esperan ser notificados de la decisión de la Corte, José Luis Gualy Camelo, respondió a los anuncios del Gobierno y a la Superintendencia. “En los casos que he fallado, los bienes ya tenían sus dueños anteriores. Lo que pasa es que no tenían titulación y, por consiguiente, se colige que no han sido de la nación”, esgrimió el magistrado.

Mientras, funcionarios de los juzgados de Paz de Ariporo, Casanare, que en una decisión relámpago entregaron a particulares el predio La Yubereña, de más de 6.000 hectáreas, guardan silencio.

En algunos fallos se favorecen a personas que tienen problemas judiciales, como Carlos Contreras, un hombre con bienes sometidos a extinción de dominio. Posteriormente, 4.000 hectáreas que le pertenecieron fueron adquiridas por John Jairo Torres, actual candidato a la alcaldía de Yopal, que las utilizó para levantar la ciudadela La Bendición, para beneficio de sus electores.

El aspirante a la alcaldía declaró sobre el tema: "sé que don Carlos Contreras anda metido en el tema de mejorar unas tierras, sembrar unos pastos en sus fincas. Algo así es lo que he oído”.

Por lo pronto el proceso de titulación de tierras tendrá una escala forzosa en la justicia penal.