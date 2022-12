Magistrado elegido se quedó con millonaria indemnización, denuncia su cliente

La mujer, en diálogo con Blu Radio, relató que le dio un poder a Rojas tras sufrir un accidente de tránsito en el que, además de sufrir serias lesiones, murió su esposo, hecho que ocurrió en la década de los noventa en Funza.

Debido al incidente, Marín emprendió una causa contra el municipio que luego de un litigio de cuatro años ganó en el Consejo de Estado.

La víctima señaló que el mismo Rojas, que esta semana se posesionará como magistrado de la Corte Constitucional, elaboró el poder "para que hiciera la reparación como víctima de ese accidente".

Según ella, el abogado "me dijo: ‘eso no prosperó'". Sin embargo, se enteró de que "el fallo del tribunal salió un 20 de octubre de 1995 y él reclamó el dinero en el 96".

"Yo hice un derecho de petición" con el que pudo conocer sobre el "cheque que le giraron al doctor Alberto Rojas por $116'984.000", indicó.

Sostuvo que Rojas "nunca nos entregó el dinero del fallo. Él reclamó el dinero del fallo", por lo que decidió denunciarlo "ante la Fiscalía".

"El juzgado lo condenó", señaló, pero "él no ha tenido la gentileza de decir ‘mire, salió esto'".

Rojas aún no se ha pronunciado sobre el caso.

