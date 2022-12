Magistrado Henry Villarraga presentó renuncia a su cargo

La carta fue radicada ante el secretario del Senado, Gregorio Eljach, y en ella el jurista pide que no sea tenida en cuenta la licencia de 3 meses que había solicitado y en cambio presentó su dimisión.

"Con el propósito de que cese cualquier persecución hacia mis hijos y mi esposa y para poder ejercer mi derecho de defensa y de contradicción dentro de un debido proceso libre de presiones, tanto de los medios de comunicación como de la contienda electoral que se avecina, he considerado lo más prudente presentar en forma inmediata renuncia irrevocable a mi cargo como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura", escribió Villarraga en su carta.

"Esta decisión la adopto creyendo en nuestra justicia y que ante ella, en el examen de mi conducta, serán respetadas todas mis garantías procesales", agregó.

Finaliza el alto jurista agregando que "La determinación de apartarme del cargo no implica una aceptación de responsabilidad en las acusaciones hechas en mi contra, busca detener las persecuciones contra mi familia y que estos cuestionamientos públicos no afecten la integridad de la rama judicial y, en particular, del Consejo Superior de la Judicatura".

Es ahora la cámara alta del Congreso la que deberá aprobar la renuncia para que esta se haga efectiva.

El escándalo

La revelación de unas grabaciones, hecha por Noticias Uno, en las que el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura sostenía una conversación con el coronel Róbinson González del Río, investigado por falsos positivos, desató una gran polémica sobre el jurista y la justicia.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el oficial habría querido pagar para que su proceso pasara de la justicia ordinaria a la penal militar. Para ello habría pagado la suma de 400 millones de pesos.

Villarraga se ha defendido señalando que, si bien cometió una "imprudencia", no cometió delito alguno ya que el fallo del Consejo Superior de la Judicatura le fue adverso al coronel y que su salvamente de voto es consistente con la jurisprudencia que ha mantenido en sus fallos".

