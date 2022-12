Magistrado Henry Villarraga solicitará tres meses de licencia

El magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura radicará ante la Secretaria del Senado de la República una petición para que se le otorgue una licencia de tres meses, no remunerados, mientras se adelanta la investigación en su contra por presuntamente asesorar de manera irregular a un coronel (r) del Ejército procesado por "falsos positivos".



Según se ha podido establecer, el togado utilizará este lapso de tiempo para presentar sus pruebas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y demostrar así su inocencia en esta investigación, la cual surgió después de las publicaciones de unos audios en los cuales presuntamente cobraba un dinero para fallar a favor en una coalición de competencias, de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.



No es la primera vez que Villarraga pide una licencia, a comienzos de este año el magistrado solicitó una licencia mientras se adelantaba una investigación por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de las pensiones', del cual fue absuelto por parte de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.



En la mañana de este miércoles la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le solicitó al magistrado Henry Villarraga que se retire provisionalmente de su cargo mientras se adelantan las investigaciones pertinentes por su presunta participación en hechos de corrupción administrativa denunciado en los últimos días por los medios de comunicación.



En la Sala se presentó un debate en el cual se tomó la decisión de que el magistrado debe aparatarse de sus funciones con el fin de que pueda responder por los señalamientos hechos en su contra.



"La integridad y credibilidad del Consejo Superior de la Judicatura y en general de la Rama Judicial, no puede verse afectada por cuestionamientos a alguno de sus integrantes", precisó el presidente de la Sala Disciplinaria, Wilson Ruiz Orjuela.

