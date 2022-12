Magistrados de la Corte Constitucional piden renuncia de Jorge Pretelt

La Corte Constitucional le dio la espalda al magistrado Jorge Pretelt Chaljub, inmerso en un escándalo por supuesta corrupción. En bloque, los demás integrantes del tribunal le pidieron al investigado que se separe de su condición de magistrado del tribunal.

Seis de los miembros de la corporación le solicitaron adicionalmente que dimita definitivamente. Así lo manifestó la presidenta (e) de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, en una rueda de prensa en la que participaron ocho de los togados.

“Hemos pedido en varias oportunidades al doctor Pretelt separarse no solo de la presidencia sino del ejercicio del cargo como magistrado, ya sea por licencia o de manera definitiva”, indicó Calle.

El magistrado en cuestión no hizo presencia en la declaración y se espera que se pronuncie en las próximas horas sobre si presenta o no su dimisión.

“Pretelt nos señaló que no renunciaría, posteriormente nos dijo que consideraría esa petición porque quería saber si perdía o no su fuero”, agregó Calle.

El escándalo por presunta corrupción se ha avivado en las últimas horas, luego de que la Fiscalía revelara una conversación entre el magistrado Luis Ernesto Vargas y el abogado Víctor Pacheco, en la cual se abordan las irregularidades al interior del Tribunal.