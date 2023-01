Mal estado en vía que conecta a Cartagena del Chairá con Florencia causa graves pérdidas económicas

Incluso el transporte de ambulancias ha sido suspendido por la situación. Un viaje que tomaba 4 horas se ha prolongado hasta las 18.

En un completo lodazal se ha convertido la vía entre Florencia y Cartagena de Chairá. Son comunes las escenas en las que se ve a la comunidad y el Ejército haciendo cadenas humanas para sacar los vehículos del lodo.

“Esta vía están en un 80% en pésimo estado, dificultando la transpirabilidad, de los comerciantes, transportadores, impidiendo llegar oportunamente con los productos, igualmente la sacada de ellos como los productos lácteos”, declaró Gustavo Ortega, coordinador departamental de gestión de riesgo.

Siendo Cartagena del Chairá el segundo productor de bovinos, se reportan pérdidas millonarias, como lo comenta Milton Chávez, gerente de plazas y mataderos de Caquetá: “nosotros recibimos alrededor de 4 mil 500 a 6 mil animales por mes en nuestra plaza de Florencia y el mes pasado no alcanzamos a llegar a los 4 mil, estamos en déficit de mil animales.”

También se ha visto perjudicado el transporte de ambulancias y por ello los pacientes no han podido ser evacuados de la zona. “La problemática de la vía actual no nos permite seguir movilizando pacientes, porque normalmente un tramo que usualmente lo desarrollamos en 4 horas, nos está implicando hasta 18 horas”, aseguró Everson Perdomo, administrador de la Clínica Chairá.

