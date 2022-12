¿Malo sigue malo? Magistrado investigado por cartel de la toga se ausenta otra vez a citación de CSJ

Ha presentado cuatro excusas: primero una licencia, luego una incapacidad por hernia y ahora le ampliaron una por trastorno psiquiátrico.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pidió que el magistrado Malo, investigado por el cartel de la toga, sea valorado por otro profesional de la salud y lo instó a dar un paso al costado, es decir, que renuncie a la Corte Suprema.

Todo comenzó el 1 de octubre de 2017, cuando el jurista pidió una licencia no remunerada de dos meses, días después de estallar el escándalo.

Luego, el 30 de noviembre, presentó su primera incapacidad médica de 20 días por una hernia.

El 13 de enero de este año envió otra incapacidad expedida por un psiquiatra con el dictamen de trastornos de adaptación.

El 2 de febrero último el plazo médico se extendió 20 días más.

"Le recomendaría al magistrado Malo que dé un paso al lado y que permita que funcionen los autocontroles que la propia Corte quiere poner en marcha. Aquí no se trata de acudir a subterfugios para evadir una responsabilidad", dijo Carrillo.



Corte Suprema no pudo analizar suspensión de magistrado Gustavo Malo...