Malos aires, cuando respirar se vuelve un peligro para la salud y un tapabocas "no sirve para nada"

Aunque la contaminación es un problema mundial, Colombia aporta un grano de arena significativo en esta crisis con consecuencias aterradoras. Desde que se usó el fuego para producir calor hasta los procesos industriales actuales, el hombre continúa arrojando al aire elementos que lo contaminan, afectando con ello a todos los seres vivos y al medio ambiente. Imágenes dramáticas de la contaminación del aire en sitios como China, India y México confirman que el problema es global, pero Colombia no se queda atrás en esta catástrofe ambiental.

Y es que la contaminación del aire afecta prácticamente a todos; nueve de cada diez personas en la tierra respiran aire contaminado.

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año al menos ocho millones de personas mueren prematuramente por enfermedades causadas por la contaminación del aire.

En Colombia, los lugares con mayor contaminación son las tres grandes urbes, Bogotá, Medellín y Cali, en ellas los contaminantes más comunes son los gases y el material particulado que proviene principalmente de los vehículos destartalados de carga, volquetas, buses y busetas viejos que se alimentan con diésel.

"Todavía tenemos un desconocimiento grande de muchos de los contaminantes, conocemos los contaminantes más comunes, material particulado, conocemos algunos de los gases como el monóxido, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el ozono, pero todavía tenemos un desconocimiento grande sobre compuestos orgánicos volátiles, sobre compuestos persistentes también orgánicos que son cancerígenos y sobre el benceno, tolueno y xileno en las ciudades", asegura Carmen Helena Zapata, profesora de la Universidad Nacional en Medellín y una autoridad en el tema.

Al material particulado más grande se le denomina por su sigla en inglés PM de 10 micras, es decir, que tiene un diámetro de una sexta parte de un cabello, las partículas más peligrosas o más finas son las PM de 2,5 micras, que tienen un diámetro 24 veces inferior al de un pelo, estas partículas invisibles son tan finas que al ser respiradas por el hombre pueden llegar a los pulmones e incluso al flujo sanguíneo, lo que afecta sobre todo a los niños, a los mayores de 60 años y a las personas con enfermedades respiratorias y del corazón.

¿qué tan malo es el aire que se respira en el país? "Lo vemos aparentemente limpio, pero hay contaminación principalmente por combustible diésel; en las grandes ciudades estamos respirando aire contaminado", sostiene Jorge Luis Hernández, profesor de la Universidad de los Andes. El profesor Hernández añade que usar tapabocas no es la solución, “da sensación falsa de seguridad, sirve un respirador n95 o un respirador con filtro, el simple tapabocas no sirve”.

En el país, los respiradores con filtros son todos importados y existen modelos de $170.000 para trabajos en obras públicas o procesos industriales, en la parte interior están los respiradores con filtros más baratos y que son desechables, pueden proteger a peatones, ciclistas y motocilistas: cuestan entre $13.000 y $23.000.

¿Qué contamina más el diésel o la gasolina?

"Siempre el diésel va a contaminar más, porque el diésel es ACPM, aceite combustible para motores, es un combustible aceitoso, la gasolina no está mezclada con aceite", explica Germán Zarama, ingeniero mecánico.

En Colombia hay incentivos para extender la vida útil de los vehículos. El impuesto de rodamiento será cada vez menor para un vehículo viejo que contamina cada vez más, y es muy alto para los automóviles nuevos, que contaminan menos. El impuesto está ligado solo al valor del vehículo y no tiene en cuenta lo que contamina.

En el país solo existen 159 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, lo que demuestra la falta de interés en el problema.

Y en el 76% de los municipios que lo monitorean se registran niveles de contaminación superiores a los recomendados por la OMS.

En Colombia, ni el Ministerio de Salud ni el Instituto Nacional de Salud han diseñado un sistema de vigilancia epidemiológico sobre la relación entre el aire contaminado y la salud, ese era el objetivo del plan decenal de salud pública 2012-2021 que no se cumplirá, pues no se puede trazar una política pública nacional sin estudios epidemiológicos que por ahora no existen.

