Mamá de Juan Daniel Oviedo, director del DANE: “Ser gay no es un pecado”

Mucho ha dado de qué hablar la entrevista que dio el saliente director del DANE, Juan Daniel Oviedo, en la que se refirió a aspectos íntimos de su vida personal como su orientación sexual y relación con su familia.

Sobre el momento en el que su madre, Miriam Arango, se enteró de que era gay, el economista manifestó en la revista Bocas: “Creo que mi mamá no me perdona eso, que yo sea gay. Es una de sus frustraciones. Porque ningún novio le ha parecido bueno”.

A propósito del tema, Miriam Arango se refirió a las palabras de su hijo y aseguró que “ser gay no es un pecado, no lo tengo que perdonar. Más bien creo que esto va encaminado a que no le he podido aceptar la pareja con la que él está. Lo he querido y amado desde que supe”.

En entrevista con Caracol Radio, la señora reconoció que al conocer la orientación sexual de su hijo tuvo que cambiar el chip.

“En familia, los hijos le dan nietos a uno y aquí tocó cambiar el chip. Pero estoy muy feliz que fuera gay y todos lo aceptamos”.

Expresó además que “lo que da miedo es el rechazo de la sociedad porque aquí los maltratan. Nos falta madurar mucho en ese contexto”.