Mamá de los niños rescatados en la selva estuvo viva cuatro días, según padre de los menores

Manuel Ranoque, padre de los cuatro niños rescatados en Guaviare, contó que tras hablar con su hija mayor Lesly Mucutuy, ella “lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir ella les dice ‘váyanse’”.

#LOÚLTIMO | Manuel Ranoque, papá de los hermanitos rescatados en el Yarí, revela detalles inéditos del accidente de la avioneta.



"La niña me aclara que la mamá estuvo cuatro días viva. Antes de morir, la mamá les dice, tal vez, váyanse".



Reconoció que no ha sido “fácil preguntarles, porque son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien. De mi parte espero que los niños se recuperen bien, ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes lo sabrán, yo de mi parte no les puedo exagerar, quitar ni sumar”.

Insistió en que Dios “me los tiene para grandes cosas”, razón por la que rechazó que permitan el ingreso de personas al Hospital Militar que “sacan fotos de mis hijos, lo riegan por las redes sociales, eso es injusto y espero que Dios los perdone si lo están haciendo de buena conciencia. Si lo están haciendo de mala conciencia, Dios castiga”.

Manuel Ranoque también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que “indemnice a todas las personas que estuvieron en búsqueda” de los niños rescatados, porque denuncia que “hay compañeros pidiéndome plata diciéndome que yo soy el padre y que todos los recursos están en mis manos cuando yo no tengo un solo recurso para brindarles siquiera un tinto a los compañeros”.