Mamá de María Camila Plazas habló tras el asesinato de su hija: “Suplicaba que no la matara”

Sigue la consternación en Pitalito, Huila , por el homicidio de María Camila Plazas , una menor de apenas 10 años. Se conoció que el presunto homicida, que ya fue capturado, había salido recientemente de prisión. Sus familiares pidieron justicia.

“Ella tenía muchos sueños, quería hacer muchas cosas en la vida. Quería ser policía para agarrar a los ladrones, quería ser profesora, quería ayudar a los animalitos”, dijo Esperanza Luna, madre de María Camila Plazas.

Jonathan Francisco García Tapias, de 27 años, es el señalado de este crimen, que habría cometido dos días después de salir de prisión. El sujeto, al parecer, también hirió a la abuelita de la menor y mató a su mascota.

“Cuando él ingresó, la niña solamente le suplicaba que no la matara, ella suplicaba. Al desgraciado eso no le importó. Mi niña salió a pedir auxilio para la abuelita”, complementó la mamá de la pequeña.

Precisamente, Dayro Fernando Herrera, director seccional de Fiscalías de Huila, manifestó que “la mujer de 67 años quedó gravemente herida y el perro murió en la vivienda”. Además, recalcó que “al procesado se le halló en su poder un cuchillo que se presume habría cometido el crimen”.

Los familiares de María Camila Plazas piden garantías en el proceso judicial y exigen que este sujeto no vuelva a salir de prisión.

“Que esto no se quede impune, que no lo vuelvan a dejar salir nunca más. La mano de Dios es la única que hace justicia, pero que no vuelva a salir. Él tiene dos abogados, pero nosotros también vamos a hacer todo lo posible para que el peso de la ley le caiga encima”, concluyó Esperanza Luna.

Se conoció que la Fiscalía General de la Nación le imputó al sujeto el cargo de “homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y maltrato animal agravado”.

