Mamá de niño de 9 años asesinado, al parecer, por uno de 15: “Fue a jugar Xbox y no supe más de él”

Lo que habría iniciado como un juego de niños terminó con la muerte de Martín José López, de 9 años. Según su mamá, el menor salió en la noche del domingo a divertirse un rato jugando Xbox y nunca regresó a casa.

“Mi peladito me dijo ‘mami, regáleme 1.000 pesitos’ y yo le regalé 1.000 pesitos para que fuera jugar Xbox. Le dije ‘papi, una horita’ y él me dijo 'sí, mami, una horita'”, comenta Rocío del Carmen Jiménez Crespo.

Sin embargo, ante la demora de su hijo decidió llamarlo: “Ya cuando se cumplieron las 8:00 p.m., porque él salió a las 7:00 p.m., yo lo llamé y él me contestó el teléfono. Yo le dije ‘papi, ven para acá para la casa ya, mi amor’ y él me dijo ‘ya voy mamá’ y de ahí más no supe de mi hijo, desde ahí mi hijo se desapareció”.

Como no llegaba a la casa salió a buscarlo y, al no encontrarlo, puso la denuncia ante la Fiscalía.

“Este menor fue encontrado en un lote baldío, cerca de un establecimiento educativo, y ahí se puede establecer que posiblemente las causas de la muerte fueron con un objeto contundente, una piedra”, indicó el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, comandante de la Policía de Villavicencio.

Ante la muerte de Martín José López, de 9 años y estudiante de cuarto grado de primaria, algunos miembros de la comunidad intentaron atacar a quien, según ellos, sería el responsable. Una turba se tomó las calles de un sector en el sur de Villavicencio.

“Sea válido mencionarle a la ciudadanía que esa no es la forma de reaccionar para hacer justicia por sus propias manos, para eso están las autoridades. Simplemente se realizó el control, se evacuó a la madre de este menor y afortunadamente no terminó en una tragedia”, enfatizó el coronel Sánchez.

La Policía puso bajo protección del Bienestar Familiar al menor de edad señalado de este crimen.