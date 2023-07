Mamá del fiscal Marcelo Pecci sobre asesinos de su hijo: “No los voy a perdonar nunca”

Noticias Caracol habló en exclusiva con María Albertini, madre del fiscal antimafia Marcelo Pecci , asesinado en la isla de Barú. Aunque varios de los implicados ya están condenados, la madre del funcionario judicial afirma que aún falta llegar a la cabeza del crimen y asegura que jamás podrá perdonarlos.

“Perder un hijo es lo peor que existe y yo creo que con el tiempo uno se va adaptando, se va asumiendo esa realidad y, bueno, yo siempre me hago la idea de que él está de viaje y que va a volver en cualquier momento”, expresó la mamá de Marcelo Pecci.

Así pasan los días de María Albertini, madre del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en la isla de Barú en mayo del 2022. Un año y dos meses después de su muerte, la mujer cuestiona a la justicia colombiana y dice que nunca podrá perdonar a los confesos asesinos de su hijo.

Noticias Caracol: Muchos de los capturados y algunos también condenados por la muerte del doctor Marcelo Pecci han pedido perdón a su esposa y a ustedes como familiares. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar ese perdón, a perdonar esas personas?

Publicidad

María Albertini: “Eso es un ‘blef’, como decimos nosotros, porque es parte del proceso, de las leyes que ustedes tienen. Es muy fácil decir ‘perdón, señora, lo hice por qué no me di cuenta’. Es una estupidez realmente y no lo creo. Perdón, nada, no los perdono, jamás, no los perdono y no los voy a perdonar nunca, ni yo ni mi familia”.

Noticias Caracol: ¿Usted cree que en este caso se ha hecho justicia?

María Albertini: “Sí, se ha hecho justicia, aunque lamento muchísimo las rebajas que les hicieron de vuelta. Te digo, son las leyes de Colombia, pero ellos tendrían que pudrirse en la cárcel, deberían morir en la cárcel, cadena perpetua para todos ellos, esa es la condena que merecían”.

Publicidad

Para doña María Albertini es difícil creer que esa sea la justicia que se imparte en el caso de uno de los hombres que más creyó en ella y en su país, Paraguay.

Noticias Caracol: Otra de las características del fiscal Pecci era la valentía y él enfrentó con esta virtud a muchas organizaciones criminales. ¿En algún momento les manifestó a ustedes sentir temor por alguna de esas operaciones que llevó a cabo en medio de esos papeles importantes que desempeñó en la justicia?

María Albertini: “En más de una oportunidad, le dijimos a él que trate de pedir su traslado a otra unidad, ya que era un lugar muy difícil y muy peligroso, pero él siempre manifestó que no, que él no tenía hijos y que el que mal anda mal acaba, y como él no se metía en cuestiones raras, ni malas, no tenía por qué temer. De repente se iba a hacer unos allanamientos muy fuertes, muy grandes, y nosotros al día siguiente cuando ya pasó todo y lo veíamos en televisión, ahí nos dábamos cuenta de que él había participado en eso”.

Esa prudencia con su trabajo fue lo que hizo, según su mamá, que no se contemplara la idea de tener algún tipo de esquema de seguridad para que lo acompañara en su luna de miel.

Publicidad

Noticias Caracol: ¿En algún momento él le sugirió que debía llevar seguridad, que podía estar acompañado por seguridad?

María Albertini: “No nunca. Solo un tiempo muy cortito él tuvo seguridad, de hecho, ninguno de sus colegas nunca usaron seguridad, y no, jamás manifestó eso. Él adoraba Colombia, tanto así que en un principio manifestó que quería pasar por Bogotá, pero ya que el tiempo que él tenía era muy cortito, yo le dije 'Bogotá, Cartagena, Barú, no te va a dar, por qué no dejas Bogotá para otra ocasión'. Él se fue varias veces a Colombia y nunca tuvo problema”.

Al pensar que no corría riesgo alguno y ante su deseo de tener una luna de miel soñada, fue su misma madre la que propuso a Barú como destino para que él sellara el amor con Claudia, su esposa.

Publicidad

María Albertini: “Cuando decidió casarse me preguntó: ‘¿A dónde me puedo ir de luna miel?'. Empezamos a barajar y fui yo la que dije, fui yo la que lo convencí de que se fuera a Barú, fui yo la que lo convencí”.

A pesar de que había otros destinos como opción, la decisión más viable siempre fue Colombia. Decisión que hoy María Albertini lleva como un dolor.

Y así doña María Albertini relató la forma como se enteró de la fatídica noticia de la muerte de su hijo: “Yo estaba en una casaquinta que tengo, que estaba rentada y en ese momento me estaban devolviendo las llaves, estaba chequeando la casa y mi secretario viene y me muestra: ‘Mire, señora, lo que me mandaron’. Era una información de uno de los periódicos de acá y decía: 'Asesinaron al fiscal Marcelo Pecci'. Entonces, ¿qué hago?, tomó el teléfono y llamo a Marcelo”.

Tras no obtener respuesta de su hijo, la mujer se contactó con su nuera, quien le confirmó la noticia.

Publicidad

“Llamo a Claudia y le digo ‘Claudia, acá hay una noticia, quiero saber si es cierto'. Me dice 'sí es cierto, yo estoy acá con él, está tirado en la playa. El hotel no nos está ayudando, otros bañistas se levantaron y vinieron'. Pero estuvo muchísimo tiempo con Marcelo sola, tirada en la playa, el hotel se portó muy mal”, señaló.

Noticias Caracol: Después del fallecimiento viene una buena noticia para ustedes y es el nacimiento de su nieto. ¿Cómo fue ese día?, ¿cómo ha sido compartir estos pocos meses de vida con ese bebé?, ¿ese bebé ha sido una ilusión de vida para ustedes?

María Albertini: “Nosotros muy felices, cuando él nos contó que Claudia estaba embarazada porque, bueno, tener un hijo es una necesidad de todo ser. Nosotros muy felices con el embarazo de Claudia y ni qué decir cuando él se fue, nació Marcelito porque tiene el mismo nombre de él. El día que nació era como tener un pedazo de él porque realmente es así. Ahora Marcelito tiene nueve meses, creció muy bien, es muy sanito por suerte y ya nos estamos preparando para el festejo de su primer añito”.

Publicidad

La esperanza de la madre del fiscal Marcelo Pecci para encontrar al autor intelectual del asesinato de su hijo no muere y por eso le pide a uno de los últimos eslabones del caso que diga la verdad.

Noticias Caracol: Falta un eslabón de la cadena por capturar, es decir, la persona que ordenó el crimen, ¿usted qué piensa al respecto?, ¿qué le puede decir hoy a los capturados que no han querido revelar el nombre de esa persona que hoy está prófuga de la justicia?

María Albertini: “Nos queda una gota de esperanza que es Margaret. Ella es la que sabe definitivamente quién le dio la orden, quién le mandó el dinero y realmente yo le pido encarecidamente que abra la boca y cuente. Ella tiene un hijo también, que traslade mi problema en su problema, que haga como si fuera ella la que está viviendo esto. Dios quiera que se arrepienta y, sobre todo, que cuente y nosotros podamos descansar”.

Precisamente esta semana Margaret, la detenida por este caso, estará de nuevo en una audiencia donde María Albertini espera que aporte información para esclarecer completamente el asesinato de su hijo.