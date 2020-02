Mamá denuncia que su hija casi queda en coma porque colegio no le prestó primeros auxilios

Dice que fueron negligentes con su pequeña de 5 años, que padece diabetes tipo uno, y que le contestaron de una manera indignante.

“No me le tomaron glucometría, no me llamaron en el momento en el que la niña estaba entrando en una hipoglicemia severa, estaba temblando, sudorosa y con movimientos involuntarios fuertes”, asegura la madre sobre los hechos que presuntamente ocurrieron en un colegio de Neiva.

Y, peor aún, afirma que en las directivas le respondieron así: “Me dijeron que ellos no son enfermeros ni médicos. Además, que porque no le ponía una enfermera 24 horas y que la niña debería estar estudiando en un colegio de diabéticos.”

También sostiene que una profesora decomisó el aparato de medición que la niña carga para monitorear el nivel de glucosa en la sangre.

A lo que Carola Romero, directora de la institución educativa, respondió: “Nosotros llevamos 23 años con el colegio, cuidándolos, protegiéndolos y amándolos. Cómo vamos a perder nuestro tiempo escondiendo un aparato de esos, viendo que es algo vital para la niña”.

La Secretaría de Educación en Neiva anunció que investigará el caso.