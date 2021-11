Mamás de más de 100 militares y policías muertos en el conflicto piden verdad y justicia ante la JEP

Un informe con más de 100 casos de policías y militares muertos en medio del conflicto fue entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sosteniendo la foto de su hijo, el soldado Luis Antonio Cabrera, doña Delsa recordó ese abril de 2015 cuando le informaron que el militar había muerto en medio de un combate con la entonces guerrilla de las FARC

“Él es mi hijo Luis Antonio Cabrera Venegas, trabajó con el Ejército 12 años sin parar, entregó toda su juventud desde los 18 hasta los 30 años, que fue que lo asesinaron", declaró doña Delsa Vanegas.

Pese a las dudas sobre la forma en que murió su hijo, sus certezas son contundentes.

“Nuestros hijos fueron los que caminaron todo el país de noche y de día. Ellos tenían sueños, hambre, lloraban, sentían miedo y tenían necesidades como cualquier persona", agregó.

Doña Clara conserva el periódico que reportó la muerte de su hijo, el soldado Martín Alejandro Ortiz, el 4 de mayo de 2015, en Ipiales, Nariño.

Cuenta que la versión que le dieron las autoridades es que ese día su hijo se escapó de la unidad militar y, tras consumir licor, se quedó dormido en un parqueadero debajo de una tractomula que luego arrancó.

“Resultó muerto en extrañas circunstancias debajo de una tractomula. Me vine a Bogotá y me dijeron que estaba activo en el sistema, después de un mes de haber fallecido no sabían", manifestó Clara Saavedra.

Clara lleva 6 años intentando resolver varias inconsistencias que rodean la extraña muerte de su hijo

“Nadie entiende el dolor de saber que un hijo se lo entregaron en una bolsa plástica, totalmente destrozado", añadió doña Clara.

Decenas de familiares de militares y policías muertos en hechos confusos durante el conflicto armado se presentaron ante la JEP en busca de respuestas.

“Algunas nos han dicho que les entregaron a sus hijos en fundas negras o en cajones, y nunca entendieron muy bien cuáles habían sido las circunstancias de la muerte", dijo Clara Saavedra.

Un informe entregado a la JEP, en cabeza del colectivo Mambrú y la fundación Color y Esperanza, contiene más de 100 casos de uniformados y sus familiares que buscan reconocimiento como víctimas del conflicto armado.

“Las víctimas pueden ser sin duda alguna militares también, por ello, esos derechos de las víctimas son derechos que asume esta jurisdicción, los defiende y los protege", afirmó el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes.

Con este informe, son casi 500 que reúnen miles de víctimas que, al igual que doña Delsa o doña Clara, solo buscan conocer la verdad