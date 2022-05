“Mamita, estoy triunfando”, la irónica reacción de integrante de la primera línea al ser capturado

Fue detenido en Neiva alias ‘Payaso’, señalado de pertenecer a la primera línea y ejecutar acciones como tortura, secuestro y reclutamiento de menores en Huila. Este sujeto sembró el terror hace más de un año durante las violentas protestas en el sur de Colombia, según autoridades.

Uno de los videos que sirvió como prueba muestra que este presunto delincuente, junto a varias personas, retuvieron a un hombre al que acusaban de ser un policía infiltrado. Lo llevaron a una especie de juicio en el que le hacían los señalamientos tras encontrarle un arma traumática.

Publicidad

Posteriormente, esta persona fue golpeada, agresiones que lo llevaron a estar 20 días en un hospital recuperándose. Este es su testimonio: “decían que yo era un policía infiltrado, me decían que tenían que matarme, me amarraron con los cordones de los zapatos, decían que me iban a tirar al río amarrado”.

Otro caso atribuido a alias ‘Payaso’ es un ataque a un centro médico en Neiva. A esa sede llegaron encapuchados al mando de este sujeto y sacaron a la fuerza a un médico supuestamente con la intención de que fuera a atender a un manifestante herido.

La cámara grabó cuando el medico fue escoltado de regreso al centro asistencial con el herido producto de los enfrentamientos con la Policía.

A alias ‘Payaso’ y siete cómplices también los sindican de participar en el ataque contra una ambulancia, la quema de buses de servicio público y de peajes en Neiva.

Publicidad

Un investigador señala que, inclusive, el acusado “viajó a la ciudad de Cali a los encuentros que hacían estas primeras líneas. También viajó a la ciudad de Bogotá, estuvo presente en la asamblea nacional que realizaron estos grupos y pues las diferentes ciudades del país”.

Adicionalmente, explicó el papel de alias ‘Payaso’ en la primera línea: “Se encargaba de lo que era manejo de redes sociales, de distorsionar noticias con el fin de hacer creer a la ciudadanía hechos que no eran reales; asimismo él tenía una participación directa entre los actos vandálicos”.

Publicidad

Así, durante un año, identificaron a otros nueve señalados cómplices de payaso e integrantes de la primera línea en Neiva.

En el operativo de captura de alias ‘Payaso’, este grabó la captura a través de su canal de Facebook, Retazos Clown. “Mírame, mamita, estoy triunfando”, decía de forma irónica a sus seguidores y estalló en falsas carcajadas mientras le leían sus derechos.

Vea en otros temas: Policía asesinado en Cañasgordas perdió a su familia en una masacre cuando era bebé

Junto a este joven, la Policía detuvo a los otros siete señalados integrantes de la red y los ocho fueron enviados a la cárcel.

El máximo jefe de la banda, conocido con el alias de ‘Enfermero’, se entregó de manera voluntaria en el Consulado de Colombia en España.