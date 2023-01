Mancha de crudo llegó al río Catatumbo tras atentado del ELN al oleoducto

Operarios de Ecopetrol trabajan a toda marcha para contenerla y evitar más daños. Autoridades piden a la comunidad no consumir agua de este afluente.

Desde el aire se puede ver la mancha negra en la que se convirtió el río Catatumbo tras el atentado del Ejército Nacional de Liberación al oleoducto Caño Limón - Coveñas.

Aunque el crudo afectó en un comienzo la quebrada La Llana en Teorama este fue avanzando a paso rápido hasta llegar al río.

“El oleoducto estaba fuera de operación y no se reporta por parte de Ecopetrol un balance de la cantidad de crudo. Esto tiene un alto impacto en el ecosistema”, explica Cesar Ortega, coordinador de hidrocarburos de Corponor.

Tal como lo señaló el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Edgar Pallares, solo se pudo atrapar la mancha de crudo 80 km río abajo de donde la guerrilla dinamitó el tubo.

Más de 120 trabajadores de Ecopetrol intentan controlar la emergencia. Ya se instalaron 108 barreras de contención en cuatro puntos para evitar que el crudo siga avanzando.

El impacto es tal, que las autoridades le hacen un llamado a la comunidad para que no se acerquen al sector y no utilicen elementos que puedan producir una chispa. Además advierten que no deben tomar agua que provenga de este afluente.

Este es el séptimo ataque a la infraestructura en lo que va corrido del 2019.