Mancuso habla sobre presuntos falsos testigos: “Es retaliación por las verdades que he contado”

En las últimas horas, Noticias Caracol obtuvo en exclusiva el testimonio de Daniel Guerrero , un hombre que, según testigos de la Fiscalía, estaba muerto por orden del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy preso en Estados Unidos.

Según los testigos, Guerrero le llevaba dinero de la empresaria del chance Enilce López no solo a Salvatore Mancuso sino a su exesposa, Martha Dereix.

Noticias Caracol logró contacto con el exjefe paramilitar y desde su sitio de reclusión respondió algunas preguntas sobre este caso.

Noticias Caracol: ¿cuántas veces vio a Daniel Guerrero?

Salvatore Mancuso: Un saludo respetuoso para usted, para las víctimas, para el país, para todos quienes nos escuchan. Le agradezco mucho esta oportunidad. No conozco al señor Daniel Guerrero.

Usted que ha reconocido múltiples crímenes, ¿a qué atribuye que le endilguen la supuesta muerte de Daniel Guerrero?

SM: Creo que esa respuesta la tienen que dar los falsos testigos y los funcionarios de la Dijín, de la Policía, y los fiscales corruptos que están detrás de este complot. ¿Quiénes están detrás de este complot? Yo pagué mi condena hace tres años -hace dos años y medio, tres años- y aún estoy en una cárcel en los Estados Unidos. Yo he cumplido, he contado las verdades. Esas verdades han tenido implicaciones y esas son cuentas de cobro que están pasando por cumplir con las víctimas, con el país, con el proceso de paz.

Esto es producto de esa dicotomía que existe en este momento donde nos enfrentamos en este proceso de paz a dos jurisdicciones: una, en Justicia y Paz transicional y otra, una justicia ordinaria, en la cual dos fiscales, tres fiscales, y dos investigadores ponen en tela de juicio las investigaciones que han hecho 25 fiscales en Justicia y Paz, más de 200 investigadores, todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Paz tanto en Barranquilla, Medellín, Bogotá, como los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia que han corroborado a través de dos sentencias que yo he cumplido.

Sin embargo, dos, tres fiscales, dos investigadores, ponen en tela de juicio todo el compromiso y el trabajo que he venido haciendo de manera honesta como compromiso con las víctimas por los errores cometidos, por los delitos que en el pasado cometí, de los cuales me arrepiento y aprovecho para pedirle perdón nuevamente a las víctimas por estos exabruptos que cometimos durante el conflicto armado.

¿Quiénes, según usted, están interesados en tenerlo preso?

SM: Yo fui parte y un actor principal del conflicto armado, la otra cara de la moneda en el conflicto. Hoy mi compromiso es con la paz y la reconciliación, con las víctimas, con el país. Los falsos señalamientos hacen parte de un complot criminal, la forma de mantenerme detenido. Es la forma de pasar una cuenta de cobro como venganza y retaliación por las consecuencias que han tenido las verdades que he contado al país, que he contado ante la justicia colombiana.

Ante esta grave denuncia y la aparición del testigo que supuestamente usted había ordenado que desapareciera, ¿qué llamado le hace al Gobierno, a la Policía, a la Fiscalía, al Estado?

SM: Un llamado respetuoso al señor ministro de Defensa y al comandante de la Policía Nacional para que se investigue esta denuncia y se tomen los correctivos para evitar que algunos miembros de la institución, al servicio de oscuros y particulares intereses, al servicio de criminales de cuello blanco, se sigan atreviendo a hacer esta clase de montajes, deshonrando a la institución policial.

El señor ministro de Defensa sabe de lo que le hablo, puesto que ha sido objeto de las mismas persecuciones políticas y jurídicas a través de la manipulación de la justicia, como es mi caso, por parte de unos pocos funcionarios corruptos de la Policía y de la Fiscalía.

Al fiscal general y a la fiscal de falsos testigos, la doctora Tatiana, le pongo en conocimiento, por si no les han informado, que en este montaje me imputaron delitos con la sola palabra de los hermanos Rojas Zabala. No se hizo al menos una verificación de los falsos testimonios de estos testigos falsos, porque con ello hubiese sido suficiente para poner el descubierto todas estas patrañas que han declarado bajo juramento estos hermanos sobre homicidios y muertes de personas que continúan vivas, libreteados con declaraciones armadas por fiscales y funcionarios de policía judicial corruptos. Declaraciones donde hemos encontrado y verificado con pruebas más de 500 mentiras y contradicciones, las que hemos denunciado y puesto en conocimiento de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ni siquiera los investiga, menos los han imputado, ni capturado. Por el contrario, los protegen.

Y me pregunto: ¿por qué, para que denuncien a los fiscales que están detrás de este complot? ¿O están esperando a que encuentren a los testigos que han ayudado a desenmascarar este complot o que atenten contra las víctimas que tuvieron el valor de denunciarlos?

¿Ha tenido contactos con el Gobierno sobre el tema puntal de la llamada paz total? ¿Cuál sería su eventual aporte a ese propósito del Ejecutivo?

SM: La paz total es necesaria para evitar que se siga repitiendo esta espiral de violencia interminable, para que se sigan generando más víctimas. Tenemos que acabar con esta violencia que azota a Colombia.

Tenemos que acabar con estos entrampamientos a la gente, con procesos montados, con falsas pruebas, como está sucediendo en mi caso, en el caso de las FARC. A Colombia le puedo aportar toda mi experiencia y mi conocimiento que tuvimos, tanto para hacer la guerra como para hacer la paz. Y esto puede ser utilizado para que desmontemos estos nuevos órdenes sociales que creamos en las diferentes regiones los actores del conflicto, para que desmontemos esta espiral de violencia, para que pasemos la página, para que encontremos una paz total.