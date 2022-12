Manifestantes retuvieron a periodista de Noticias Caracol en vía Panamericana

El camarógrafo John Jairo Astudillo denunció que el periodista de Noticias Caracol en Popayán fue retenido por manifestantes durante la mañana de este miércoles en un bloqueo ubicado a la altura de El Túnel, cerca de Piendamó.

Astudillo aseguró que la retención se produjo cuando ambos se movilizaban en un carro para realizar un cubrimiento periodístico en la zona sobre el paro agrario y los bloqueos en la vía Panamericana que ya completaron más de una semana.

“Más de 30 manifestantes, la mitad de ellos encapuchados, unos eran morochos y otros parecían indígenas, nos hicieron bulla, nos obligaron a parar el carro e hicieron bajar a Fredy. Otros empezaron a decir que yo también era de Caracol y les dije que era el camarógrafo, luego escondí mi carné y me dejaron pasar”, contó Astudillo.

Agregó que, tras exigirle a Calvache que bajara del vehículo, también lo obligaron a apagar su teléfono celular. “Habían cuatro bloqueos, logramos que nos dejaran pasar por los dos primeros y en el tercero nos impidieron el paso, porque la orden, según los manifestantes, era no dejar pasar a Caracol Televisión y RCN”, afirmó el camarógrafo.

La retención se registró durante media hora y Calvache debió regresar caminando para reencontrarse con su compañero. “Lo trataron muy mal, lo llamaron ‘paraco’ y casi le pegan”, enfatizó Astudillo.

Por su parte, Fredy Calvache expresó que la situación que se vive en la zona es muy complicada porque, al desabastecimiento de alimentos en Popayán por cuenta de los bloqueos, ahora se suman las dificultades para el trabajo de los periodistas.

“Me hicieron subir una montaña, me lanzaron improperios, me decían que me iban a golpear y que yo estaba haciendo inteligencia en ese sitio”, relató el comunicador.

Ante la falta de garantías para el cubrimiento periodístico, ambos comunicadores debieron regresar a Popayán.