¿Mano dura con el ELN, insistir en los diálogos de paz o ambas cosas?

Luego de que la guerrilla se atribuyera el carro bomba de la Escuela General Santander, congresistas de distintas vertientes hacen recomendaciones a Duque.

Mano dura, ese es el mensaje con el que el Centro Democrático respalda al Gobierno Nacional.

"Llevarlos a la cárcel y combatirlos con todo el peso de la Constitución y de la ley; hasta bombardeos puede hacer en el orden constitucional que hoy tenemos”, dice el parlamentario Edward Rodríguez.

"El presidente Duque actúa bien, no solo pidiendo que se extraditen a los combatientes del ELN, sino que se combata en todo el territorio nacional", agrega María del Rosario Guerra.

Otras voces, sin embargo, siguen pidiendo diálogo ante lo que podría ser una escalada de violencia.

“Así hoy estén rotas las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, hay que volver a ese camino. En Colombia la experiencia indica que la única salida al conflicto armado es la salida dialogada y negociada", sostiene Iván Cepeda, del Polo Democrático.

En lo que sí hay consenso, independientemente del partido político, es en el rechazo al atentado terrorista y a la justificación que dio el ELN.

"Atacaron una escuela donde estudian para ser policías, punto. Se llaman estudiantes, no son combatientes", afirma Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde.

Al margen del rechazo y de sí es viable o no una negociación, Rodrigo Lara concentra sus críticas en la exigencia, para él absurda, de extraditar a los negociadores de esta organización.

"Hay unos protocolos firmados por el Estado colombiano, firmado por unos países garantes, y punto, eso no tiene discusión. Yo creo que el gobierno, en lugar de estar en esas discusiones frívolas y bizantinas, debería estar es dedicado a perseguir a esos bandidos en el territorio nacional", recalca Lara.

Este martes se reunirá el pleno de las comisiones de paz de Senado y Cámara para emitir una posición en bloque sobre cuál debe ser el camino a seguir en el conflicto con el ELN.

En contexto:

Colombia dice a Cuba que no hay protocolos que amparen el terrorismo y pide entregar a jefes del ELN