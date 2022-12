'Manolo sigue': la champeta que circula en redes sociales en apoyo al suspendido alcalde

Fue compuesta e interpretada por el productor musical José Quessep, reconocido por trabajar varios años con el desaparecido cantante El sayayín.

El tema resalta que el mandatario fue elegido por voto popular.

Publicidad

“Yo no acepto que me paguen por hacer una canción que me nace hacerla. Hacérsela a un cartagenero que está haciendo las cosas bien como es el alcalde Manuel Vicente Duque por sus obras”, señala Quessep.

Fiscalía imputó tres cargos al alcalde de Cartagena, seguidores lo... Las opiniones en las calles de Cartagena son diversas ante la creación musical.

Esta tarde se reanuda la audiencia en la que se espera que el juez de control de garantías decida si le otorga medida de aseguramiento al alcalde Manuel Vicente Duque, como lo solicitó la fiscal 56, por las presuntas irregularidades en la elección de la contralora Nubia Fontalvo, caso que también involucra al hermano del mandatario y a un concejal.