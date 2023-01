Mantener la armonía y la paz, la misión que cumplieron indígenas que marcharon el 4 de diciembre

Sostienen que el Gobierno conoce de sobra sus peticiones en el paro nacional porque llevan 500 años luchando por lo mismo, la tierra.

Su presencia en la marcha del 4D en el marco del paro nacional fue toda una fiesta, acompañada por música, pancartas, colores y banderas.

Además, tenían otro objetivo: defender la movilización de los vándalos.

“Somos caminantes de la paz y no queremos que los vándalos se metan en los procesos que hacemos de manera pacífica. Para nosotros la violencia no es el camino”, dijo Víctor Tintinago, indígena de la comunidad Nasa.

Algo a lo que se sumó Erson Niquinas, indígena de la comunidad Guantana, quien manifestó que “lo importante es mantener la armonía y la paz entre los colombianos; no pelearnos entre nosotros, es lo que predica la guardia indígena”.

Y para cumplir su función necesitan su bastón, que entrelazan con los de sus compañeros para proteger, pero también como expresión de respeto al otro.

“Significa protección a la madre tierra, la liberación de la madre tierra y protección de los derechos humanos y de la vida”, agrega Erson Niquinas.

Por las calles de Bogotá marcharon en otra jornada del paro nacional representantes de más de 35 comunidades indígenas.