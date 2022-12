"Para la Bogotá Humana este es un triunfo judicial, ya teníamos las medidas cautelares de la CIDH pero faltaba la justicia en Colombia", dijo el mandatario capitalino, Gustavo Petro, al conocer la decisión.

"Ojalá no se vuelva a repetir que un funcionario no elegido, no judicial, determine quitar el mandato popular", agregó.

Con la decisión del Consejo de Estado, la decisión de la Procuraduría de inhabilitar y destituir por 15 años al alcalde sigue suspendida.