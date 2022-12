Manual de conducta de Odebrecht exige a empleados “transparencia, honestidad y cumplir la ley”

El texto resulta irónico frente a las prácticas delictivas en las que incurrieron sus directivos y que confesaron ante las autoridades.

En un reciente foro anticorrupción, el procurador Fernando Carrillo sorprendió a los asistentes con este documento, un código de conducta empresarial, que en realidad no era cualquiera.

"Y es un código impecable de cómo tiene que portarse un empresario frente a los temas de ética y de valores. ¿Sabe quién expidió este código de conducta?, es el código de conducta de Odebrecht, o sea hasta los corruptos tienen códigos de conducta", indicó el alto funcionario.

En efecto ese es el código de conducta de Odebrecht, de 23 páginas y 15 capítulos, y contiene los principios éticos y de valores que debían tener sus funcionarios con los clientes, empresas, proveedores o competidores. Uno de los capítulos habla sobre la responsabilidad de sus integrantes.

Dice textualmente: "todos los integrantes cuentan con la responsabilidad de ejercer sus obligaciones y dirigir los negocios de la organización con transparencia y dentro del estricto cumplimiento de la ley en lo que respecta a los derechos humanos, el medio ambiente y los principios y lineamientos de la organización”.

Incluso indica cómo deben ser las contribuciones electorales:

"La organización entiende que las contribuciones electorales, practicadas dentro de la ley, fortalecen la democracia. Sin embargo las mismas, cuando se realicen en nombre de las empresas, únicamente podrán efectuarse mediante aprobación previa del líder empresarial o director ejecutivo del negocio en Brasil, o del responsable político estratégico de la organización en otros países".

El pasado 22 de marzo, Noticias Caracol también reveló el contrato de asesoría entre Odebrecht y el excongresista Otto Bula, en concordancia a lo que la empresa predica en su código de conducta, más no en la práctica.

"El asesor deberá observar los más altos niveles éticos durante la ejecución del presente contrato. Específicamente no incurrirá en prácticas corruptivas de soborno, extorsión, coacción o fraude", decía el contrato firmado entre las partes.

Por cuenta del escándalo de Odebrecht, en Brasil ya fue condenado a 19 años de cárcel el expresidente de la multinacional, Marcelo Odebrecht, mientras que en Colombia ya están tras las rejas el exviceministro Gabriel García Morales, el mencionado excongresista Otto Bula y el empresario Enrique Ghisays Manzur.

El texto resulta irónico frente a las prácticas delictivas en las que incurrieron sus directivos y que confesaron ante las autoridades.

En un reciente foro anticorrupción, el procurador Fernando Carrillo sorprendió a los asistentes con este documento, un código de conducta empresarial, que en realidad no era cualquiera.

"Y es un código impecable de cómo tiene que portarse un empresario frente a los temas de ética y de valores. ¿Sabe quién expidió este código de conducta?, es el código de conducta de Odebrecht, o sea hasta los corruptos tienen códigos de conducta", indicó el alto funcionario.

En efecto ese es el código de conducta de Odebrecht, de 23 páginas y 15 capítulos, y contiene los principios éticos y de valores que debían tener sus funcionarios con los clientes, empresas, proveedores o competidores. Uno de los capítulos habla sobre la responsabilidad de sus integrantes.

Dice textualmente: "todos los integrantes cuentan con la responsabilidad de ejercer sus obligaciones y dirigir los negocios de la organización con transparencia y dentro del estricto cumplimiento de la ley en lo que respecta a los derechos humanos, el medio ambiente y los principios y lineamientos de la organización”.

Incluso indica cómo deben ser las contribuciones electorales:

"La organización entiende que las contribuciones electorales, practicadas dentro de la ley, fortalecen la democracia. Sin embargo las mismas, cuando se realicen en nombre de las empresas, únicamente podrán efectuarse mediante aprobación previa del líder empresarial o director ejecutivo del negocio en Brasil, o del responsable político estratégico de la organización en otros países".

El pasado 22 de marzo, Noticias Caracol también reveló el contrato de asesoría entre Odebrecht y el excongresista Otto Bula, en concordancia a lo que la empresa predica en su código de conducta, más no en la práctica.

"El asesor deberá observar los más altos niveles éticos durante la ejecución del presente contrato. Específicamente no incurrirá en prácticas corruptivas de soborno, extorsión, coacción o fraude", decía el contrato firmado entre las partes.

Por cuenta del escándalo de Odebrecht, en Brasil ya fue condenado a 19 años de cárcel el expresidente de la multinacional, Marcelo Odebrecht, mientras que en Colombia ya están tras las rejas el exviceministro Gabriel García Morales, el mencionado excongresista Otto Bula y el empresario Enrique Ghisays Manzur.