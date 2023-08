Manuel Teodoro, director de Séptimo Día: "Nos han sacado machetes, pistolas y armas cortopunzantes"

El programa investigativo Séptimo Día cumplió 20 años. Dos décadas con cerca de mil capítulos emitidos y más de 1.500 historias contadas. El director y presentador, Manuel Teodoro, respondió las preguntas que muchos televidentes se han hecho.



¿Cuál fue la historia que generó mayor satisfacción?

"Las historias que más satisfacción dan son las historias donde alguien salió realmente beneficiado gracias a la investigación, ya sea por un tema de salud, por un tema de justicia, o simplemente por querer encontrarte con un ser que no habías visto hace 30 años. Cualquiera que sea el beneficio, cuando uno utiliza el periodismo para mejorar la vida de alguien, la satisfacción es grande".

¿Cuál es la historia que más generó problemas?

"Las que más nos generaron problemas fueron en el año 1997 o 1998, que fue la denuncia contra el cirujano plástico José Arley López, quien tomó muy mal la denuncia contra él y, al tomarlo mal, su reacción fue violenta, con amenazas, con demandas y con toda clase de iniciativas para tratar de rescatar su 'buen nombre'. Pero un buen nombre se adquiere haciendo cosas buenas".

¿Cuántas veces se ha presentado ante un juez por demandas?

"Yo diría que muchas, más de 20 veces. Nos ha tocado demandar, pero, afortunadamente, hemos ganado casi todas, porque el juez se da cuenta de que lo que estamos haciendo es informar al público".

¿Ha llorado con alguna historia?

"He llorado cuando he sentido de verdad. Hay ciertas historias que lo conmueven a uno, hay dramas reales, humanos que de verdad hacen sentir muchas emociones, personas cuyas vidas atraviesan dramas humanos fuertes".

¿Ha sentido miedo por sacar a la luz alguna historia?

"Sí, he sentido miedo y hemos estado en situaciones peludas, situaciones difíciles donde nos han apuntado, nos han sacado machetes, pistolas, armas cortopunzantes y tratamos de medir las historias y no cruzar esa línea entre lo peligroso y lo demasiado peligroso, porque hay un viejo dicho: ‘No hay ninguna historia tan buena que valga la pena morir por ella’".

¿Qué historia hace falta por contar?

"Yo no estoy 100% seguro si estamos solos en este universo, me gustaría pensar que no, que hay vida en otros planetas, pero si el día que ese primer marciano hace una conferencia de prensa y nos dice: ‘Nosotros somos de otro planeta, queremos presentarnos a ustedes, terrestres’, yo quiero estar ahí".